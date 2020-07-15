Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
За летом придет осень, а вместе с ней возрастет вероятность заражения ОРВИ и гриппом, отметила руководитель отдела клинических исследований Роспотребнадзора России.
SMINEWS в Иванове 18:41
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Игры
Физическая копия Microsoft Flight Simulator выйдет на десяти дисках
CyberSport.ru 15:15
Общество
В Москве умерли еще 24 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 16:37
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписан в Петербурге
На Северной верфи в Санкт-Петербурге подписали приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов», передает «МИР 24».
МИР 24 10:12
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan сегодня утром провела онлайн-презентацию нового электрического кроссовера Ariya.
Car.ru 02:51
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 16:55
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Экономика
Бюджетный дефицит США в июне достиг рекордных $864 млрд
В понедельник, 13 июля, Министерство финансов США сообщило, что в прошлом месяце дефицит бюджета США увеличился до $864 млрд, побив месячный рекорд, из-за чрезвычайных мер федерального правительства, вызванных пандемией коронавируса.
Век 03:16
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Кино
В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин
Piter.tv 13 июля в 08:30
Общество
Хакеры взломали Twitter-аккаунты Байдена и Обамы
Хакеры взломали Twitter кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и около 50 других крупных аккаунтов в социальной сети.
РБК 18:16
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Общество
Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег
Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру 13:29
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Общество
Вирусолог оценил появление коллективного иммунитета у россиян
Специалист пояснил, что приведенные главой Роспотребнадзора показатели имеют отношение к анализу на антитела.
Evo-rus.com 15:44
Киберспорт
Как играть за Axe в Dota 2 — гайд от Ghostik
Бывший офлейнер B8 Esports Андрей Ghostik Кадык рассказал, как играть за Axe в Dota 2. Он опубликовал гайд на своем канале на YouTube.
CyberSport.ru 08:59
Наука
Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19
В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
Naked Science вчера в 09:11
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15:26