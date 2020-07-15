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Российская газетаРоссийская газета

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.В источнике
Подробнее о событии

Сбербанк снизил минимальный первый взнос по ипотеке на 10 процентов

РИА Новости06:19

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъ07:07

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК07:18
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Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России

"Летальность от новой коронавирусной инфекции, пока данные Росстата мы имеем только включая май, составила 2,3%, что значительно ниже, чем в других странах мира", - сказал Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
РИА Новости07:53
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Дефицит бюджета Саратовской области составит 4,5 млрд рублей

Доходы бюджета Саратовской области на этот год увеличиваются на 2,38 млрд руб. Такие поправки рассмотрели сегодня на заседании рабочей группы профильного комитета областной думы.
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В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
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Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
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Бюджетный дефицит США в июне достиг рекордных $864 млрд

В понедельник, 13 июля, Министерство финансов США сообщило, что в прошлом месяце дефицит бюджета США увеличился до $864 млрд, побив месячный рекорд, из-за чрезвычайных мер федерального правительства, вызванных пандемией коронавируса.
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