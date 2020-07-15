Экономика
Российская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
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Общество
В Хабаровске жители снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:03
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Происшествия
В дом ведущей Первого канала пришла полиция
Lenta.ru 06:08
Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Происшествия
В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера
В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
Футбол
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира 2022 года
Международная федерация футбола опубликовала календарь финального турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Российская газета 09:03
Технологии
США опубликовали отчет об испытаниях вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает медицинский журнал The New England Journal of Medicine.
Коммерсантъ 02:40
Общество
Возраст молодежи в России могут увеличить с 30 до 35 лет
В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил заместитель главы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
Агентство Телеграф 09:35
Здоровье
В Омске поставлен рекорд по вновь выявленным заболевшим коронавирусом
По сообщению пресс-службы областного министерства здравоохранения, за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 105 омичей.
Московский Комсомолец Омск 06:27
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Футбол
«Спартак» и «Ахмат» объявили составы
Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Стали известны составы «Спартака» и «Ахмата» на игру 29-го тура чемпионата России.
Советский спорт 10:01
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян носить маски постоянно
Руженцова посоветовала гражданам не дожидаться соответствующих распоряжений властей, а самим пользоваться масками в сезон простуды.
Evo-rus.com 09:28
Общество
Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России пройден
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России улучшается, однако подобное не означает, что нужно расслабляться.
БИЗНЕС Online 07:33
Шоу-бизнес
Округлый живот Кэти Перри заметили на пляже Малибу
Место было выбрано красивое – Малибу. При этом купальник певицы подчеркивал ее пышную грудь и округлый живот.
Московский Комсомолец 03:42
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Наука
Все опасные симптомы инфекции коронавируса SARS-CoV-2 установлены
Live24 13 июля в 06:39
Политика
Президент Абхазии продлил ограничения на границе с Россией до 21 июля
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания продлил до 21 июля ограничения по пересечению границы с Россией в рамках защиты населения от коронавирусной инфекции.
Известия 07:10
Футбол
Аршавин сообщил о желании стать президентом «Зенита»
Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что в будущем хочет стать президентом клуба.
Газета.Ru 09:31
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Политика
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ за рубеж
Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) снова поставляются за рубеж, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вести.Ru 08:20
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Армия и оружие
Песков не стал комментировать инцидент на линии между Украиной и ЛНР
Москва, 15 июля 2020, 13:52 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев в отношении конфликта на линии соприкосновения в Донбассе.
REGNUM 06:52