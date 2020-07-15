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Российская газетаРоссийская газета

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.В источнике
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Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новости09:39

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъ07:07

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК07:18
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В Госдуме предложили платить покупателям за найденную просрочку

Депутат Госдумы Василий Власов обратился с предложением к Роспотребнадзору выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках просроченные продукты, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение.
В Госдуме предложили платить покупателям за найденную просрочку
Известия00:24
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Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости09:51
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru03:36
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Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета09:18
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В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия04:42
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Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе

Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру20:39
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ04:19
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ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости08:48
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