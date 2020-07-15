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Российская газетаРоссийская газета

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.В источнике
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Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новости09:39

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК07:18

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Коммерсантъ07:07
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Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Газета.Ru03:36
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Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» отметила, что Сбербанк получит большинство мест в совете директоров совместной компании, который будет решать стратегически важные для компании вопросы, но в творческие решения Сбербанк вмешиваться не планирует.
РБК04:57
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РФС завершил внутреннее расследование в отношении судьи Лапочкина

Расследование в отношении арбитра инициировал Хачатурянц по итогам матча 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (1:1). В том матче Лапочкин удалил с поля главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско за бурные эмоции после назначенного пенальти в ворота «Спартака» за фол Умярова и неназначенного одиннадцатиметрового удара в ворота «Локо».
Metaratings03:50

В Ереване протестующие облили борщом здание посольства Украины

Представители молодежного союза «Дащнакцутюн», вышедшие на улицы Еревана в знак протеста из-за заявления украинского МИДа о конфликте на армяно-азербайджанской границе, облили борщом здание посольства Украины.
Известия08:45
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Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались за решение кризиса в Ливии дипломатическими методами и за налаживание межливийского диалога, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости09:51
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия13 июля в 08:51
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ЦБ оценил падение ВВП РФ во II квартале в 9,5-10%

"С учетом некоторого улучшения экономической ситуации в июне по сравнению с маем, падение выпуска в базовых отраслях за апрель-июнь оценивается нами в диапазоне 8, 5-9, 0 % г / г. По нашим оценкам, это соответствует снижению ВВП в II квартале на 9, 5-10, 0 % г / г", - отмечает департамент исследований и прогнозирования Банка России.
Интерфакс08:02
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ПФР опроверг сообщения о новых надбавках к пенсии за советский стаж

Информация о новых выплатах российским пенсионерам за советский стаж не соответствует действительности, все доплаты уже учтены, заявила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу Екатерина Мамедова.
Народные новости08:48
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СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту протестов в Минске

Минск, 15 июля 2020, 12:54 — REGNUM Уголовное дело по факту организации и активного участия в несогласованных протестах в столице Белоруссии, связанных с отказом Центризбиркома страны в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, возбудил белорусский Следственный комитет (СК).
REGNUM05:54
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