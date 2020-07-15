Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.
Читать в источнике
Комментировать136

Подробнее о событии

Самое важное в России на 15 июля. Сбербанк снизил ставки по ипотеке, арестован топ-менеджер «Почты России»

URA.Ru14:20

Эксперты: снижение Сбербанком первого взноса по ипотеке не изменит рынок

РИА Новости09:39

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

RT на русском06:26

Сбербанк снизил минимальный взнос по ипотеке

Известия06:53

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Интерфакс06:30

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

РБК07:18

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке

Банки.ру06:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Гаджеты

На Honor 20 и 20 Pro стало доступно обновление Magic UI 3.1

Новая прошивка Magic UI 3.1 обладает встроенным голосовым помощником Cella, приложением для видеозвонков MeeTime, а также имеет поддержку одновременной работы на нескольких экранах.
Evo-rus.com 08:16
Происшествия

У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду у побережья Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 18:10
1
Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»

Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 12:47
29
Общество

Журналистка New York Times уволилась из-за травли со стороны коллег

Журналистка и редактор отдела мнений в New York Times Бэри Вайсс уволилась из газеты, объяснив это травлей со стороны коллег и нетерпимостью редакции к альтернативному мнению.
РИА Новости 13:33
Политика

В Баку состоялся митинг в поддержку азербайджанской армии

Газета.Ru вчера в 22:31
229
Шоу-бизнес

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche

Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин купил свой первый Porsche К слову, другие российские звезды тоже питают слабость к автомобилям и пытаются найти наиболее подходящую для себя марку.
Вокруг ТВ 13:10
Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России

Известия 16:30
8
Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
26
Здоровье

Российские студенты назвали лучшие места работы

Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы.
Телеканал 360° 19:12
Наука

У больных с тяжелой формой COVID-19 обнаружены опасные антитела

Evo-rus.com 11:01
25
Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Российская газета 09:18
391
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую.
GreatLove 17:05
6
Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
72
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Газета.Ru 11:35
42
Армия и оружие

Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри

В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
30
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы «Почты России» Емельченкова

Чертановский суд столицы 15 июля отправил под домашний арест заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
BFM.ru 11:34
123
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 18:51
375
Экономика

Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса

«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском 04:17
172
Игры

Фанаты создали карту для GTA 6, которая удивила игроков

На самом деле идея карты, которая объединила бы в себе все города, не нова, но на фоне роста популярности GTA 5 после того, как ее бесплатно раздавали в Epic Games Store, а также анонса для консолей нового поколения, у игры значительно расширилась аудитория, которой также интересна GTA 6.
Srnsk 08:05
Общество

Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter

В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
63
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
28
Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Политика

США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели

США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
1
Наука

Терапия антителами COVID-19 может стать новым оружием для борьбы с вирусом

Для борьбы с коронавирусом нужно новое оружие, пока не изобрели вакцину.
Народные новости 18:42
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
26
Футбол

Спартак — Ахмат 3:0

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Происшествия

Адвокат Ефремова назвал фейком запись с предложением взятки полиции

Труд вчера в 05:37
339
Политика

МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
REGNUM 13:54
347
Общество

Мэр Хабаровска прокомментировал несанкционированные митинги в городе

RT на русском вчера в 03:17
1,1K
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие с четырехэтажным тортом

На дне рождении телеведущей кроме роскошного банкета был также четырехэтажный торт.
Дни24 вчера в 11:43
16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное