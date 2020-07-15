Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка. Для тех, кто оформляет ипотеку без подтверждения дохода и занятости, величина первого взноса также снижена - с 50% до 30%.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

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Происшествия Самолет с семью силовиками разбился на востоке Турции Анкара, 16 июля 2020, 05:57 — REGNUM Самолет службы безопасности Турции, на борту которого находились семь человек, разбился в провинции Ван на востоке страны, передает телеканал NTV со ссылкой на главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу. 20

Общество Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений Специалисты Twitter в четверг, 16 июля, после проверки в связи с проблемой с безопасностью, объявили о доступности для публикации большей части аккаунтов. 4

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Армия и оружие Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка. 33

Общество ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж» Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены. 413

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Гаджеты Apple выпустила обновление iOS 13.6 Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.6 для своих смартфонов. 2

Шоу-бизнес Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото. 14

Политика NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР. 6

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