Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка.

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

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