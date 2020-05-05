Экономика
ВедомостиСбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января
Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка.
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Авто
В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV
Автоновости дня вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл
Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 06:45
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34
Общество
Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Егор Крид пообещал убедить Нюшу поцеловаться на съемках нового клипа
Рэпер Егор Крид заявил, что попытается уговорить певицу Нюшу поцеловаться на съемках нового клипа.
Актуальные Новости 03:39
Шоу-бизнес
Нагиев и Пухляш из клипа Little Big устроили танцевальный баттл в Сети
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети опубликовал танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа «Uno» группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш.
Вечерняя Москва 04:11
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках
Событие состоится 9 мая, в день 75-летнего юбилея Победы, на сайте pobeda-2020.ru.
Муксун.fm вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье
В нижнем белье Волочкова позировала у стеклянного стола, на котором стоял фруктовый букет.
Комсомольская правда вчера в 11:59
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Единоборства
Дэйна Уайт: «Принимаю ответственность за срыв боя Хабиб – Фергюсон»
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отмену боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Sports.ru 05:53
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
ЖКХ
Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май
Стало известно, когда и где в Воронеже отключат горячую воду в мае. Соответствующий график опубликовала «Квадра»-«Воронежская генерация».
TV Губерния 04:49
Игры
Cyberpunk 2077 получила рейтинг М в США из-за сцен насилия и разврата
iReactor 06 мая в 10:20
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлят до 18 мая
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о намерении продлить масочный режим, социальное дистанцирование и самоизоляцию из-за эпидемиологической ситуации и несерьезного отношения жителей к обстановке и действующим правилам.
Российская газета 05:02
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»
«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
Кино
Опубликованы первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Первые кадры из нового боевика Старая гвардия с голливудской актрисой Шарлиз Терон в главной роли появились в Сети.
iReactor 03:48
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
REGNUM вчера в 04:15