Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Сбербанк 8 мая понизил ставки рублевых вкладов базовой линейки для розничных клиентов в среднем на 0,35 процентного пункта (п. п.) с 2,7–4,5 до 2,35–4,15% годовых без учета капитализации дохода, следует из тарифов на сайте банка.
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Сбербанк «обрадовал» понижением ставок по вкладам

Росбалт05:58

Банки снова стали снижать ставки по вкладам в рублях

Сергиевские Куранты05 мая в 06:03

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ04:48

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ПРАЙМ04:31

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.ру05:12

Сбербанк уменьшил ставки по вкладам в рублях

News.ru05:29
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В Skoda рассказали об электрическом кроссовере Skoda Enyaq iV

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Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Общество

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Общество

Минздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:05
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети опубликовал танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа «Uno» группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш.
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Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
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Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
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Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках

Событие состоится 9 мая, в день 75-летнего юбилея Победы, на сайте pobeda-2020.ru.
Муксун.fm вчера в 07:34
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова вышла на улицу в нижнем белье

В нижнем белье Волочкова позировала у стеклянного стола, на котором стоял фруктовый букет.
Комсомольская правда вчера в 11:59
Происшествия

Пропавшего под Волгоградом девятилетнего школьника нашли живым

ТАСС 05:56
Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
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Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Дэйна Уайт: «Принимаю ответственность за срыв боя Хабиб – Фергюсон»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отмену боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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Появился график отключения горячей воды в Воронеже на май

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Cyberpunk 2077 получила рейтинг М в США из-за сцен насилия и разврата

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Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

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Общество

В Свердловской области ограничительные меры продлят до 18 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о намерении продлить масочный режим, социальное дистанцирование и самоизоляцию из-за эпидемиологической ситуации и несерьезного отношения жителей к обстановке и действующим правилам.
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После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

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Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

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Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»

«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Опубликованы первые кадры из боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон

Первые кадры из нового боевика Старая гвардия с голливудской актрисой Шарлиз Терон в главной роли появились в Сети.
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Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

REGNUM вчера в 04:15
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