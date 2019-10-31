Экономика
ТАССГреф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%
Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.
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Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Зарубежные аналитики составили рейтинг автомобилей, меньше и больше всего теряющих в цене от начальной стоимости.
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Политика
В «Нафтогазе» отреагировали на решение по «Северному потоку-2»
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прокомментировал разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» в своей экономической зоне.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
ИГ подтвердило гибель аль-Багдади
Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
Общество
На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей
На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Политика
Зеленский объявил дату разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский назвал дату начала разведение сил в Петровском в Донбассе.
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Политика
Кремль отрицает встречу «нормандской четверки» 15 ноября
Дата проведения встречи в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция) пока неизвестна, сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гаджеты
Самый дешевый смартфон со Snapdragon 855 поступил в продажу
Стартовали продажи смартфона Meizu 16T, ставшим самым бюджетным устройством.
Авто
У кроссоверов нет будущего: прогноз экспертов
Топ-менеджеры компании приводят в доказательство прогнозов факторы имиджевого характера.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Теннис
Кики Бертенс победила Эшли Барти на Итоговом чемпионате WTA
За 2 часа 9 минут матча Кики сделала шесть эйсов и семь брейков, шесть раз ошибившись при подаче.
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Экономика
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб
Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
Футбол
Андрей Талалаев: «Футболисты дотерпели во втором тайме»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Оренбурга» (2:1). — Хорошая кубковая игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Оренбурга».
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Происшествия
В Петербурге почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем
ИА "Ореанда-Новости" Сегодня в городе Санкт-Петербурге состоялась церемония возложения цветов в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.
Здоровье
В России средний возраст диагностирования рака составляет 64,5 года
Средний возраст диагностирования рака в Российской Федерации составляет примерно 64,5 года, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
Политика
«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину
По всей видимости, отсутствие прогресса в строительстве газопровода "Северный поток — 2" в Европе рассматривалось как возможность давления на "Газпром" с тем, чтобы условия по новым транзитным договоренностям с Киевом (а эти договоренности — в той или иной степени — все равно будут нужны, вопрос только в объемах данного транзита) оказались максимально выгодны и комфортны для Украины.