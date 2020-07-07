Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Космос
Таинственным источником космических нейтрино назвали сверхмассивные черные дыры
Экология Регионов 03:32
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
Инцидент серьезных масштабов произошел 29 мая этого года.
Evo-rus.com 11:48
Происшествия
МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова
РБК вчера в 13:01
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости 15:46
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:00
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm 03:54
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
Армия и оружие
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Политика
Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России
В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.
Известия 19:26
Футбол
Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора
Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».
РИАМО 09:38
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Авто
Rolls-Royce представил спецверсию купе Wraith
Компания Rolls-Royce выпустила новую специальную версию купе Wraith, в дизайне которой спрятано секретное послание для будущего владельца.
Тарантас Ньюс 10:03
Происшествия
Историку Соколову зачитали письма убитой им аспирантки
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 17:50 — REGNUM В ходе судебного процесса по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым изучались материалы, хранящиеся в ноутбуке погибшей девушки.
REGNUM 10:50
Космос
Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»
В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Происшествия
Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Технологии
Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19
По словам эксперта, в мире сегодня используются две группы технологий: определение местоположения на основе GPS для контроля самоизоляции, а также определение близко находящихся аппаратов на основе Bluetooth.
ПРАЙМ 19:06
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Культура
Русский музей запустил первый онлайн-курс по искусству XX века
На онлайн-платформе «Лекториум» стартует первый массовый музейный курс «В поисках современности: русское искусство XX века».
Город+ 05:13
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
Шоу-бизнес
Симоньян похудела на 30 кг, чтобы влезть в платье на свадьбу Навки
Симоньян посетовала, что после каждых родов ( у жены Тиграна Кеосаяна трое детей) она набирала немало лишнего – последний раз покинув роддом, она весила 72,5 кг.
Newia.ru 15:07
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Рыболовное судно затонуло в Приморье
Газета.Ru 20:36
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Общество
Эксперты объяснили, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин
Число незарегистрированных гражданских браков в России растет, при этом женщины в таких союзах чаще считают себя замужними, а мужчины - неженатыми, рассказали РИА Новости в Медиаофисе Всероссийской переписи населения в преддверии Дня семьи и верности, который отмечается 8 июля.
РИА Новости 21:16