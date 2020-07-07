с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 101

Общество Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США. 94

Общество Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45% По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%. 2,9K

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 74

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ). 3

Армия и оружие Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами «Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news. 3

Политика Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США. 8

Футбол Московский ФК «Спартак» объявил об отставке гендиректора Совет директоров столичного футбольного клуба «Спартак» принял решение об освобождении с должности генерального директора Томаса Цорна, сообщается на сайте «красно-белых».

Авто Rolls-Royce представил спецверсию купе Wraith Компания Rolls-Royce выпустила новую специальную версию купе Wraith, в дизайне которой спрятано секретное послание для будущего владельца.

Происшествия Историку Соколову зачитали письма убитой им аспирантки Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 17:50 — REGNUM В ходе судебного процесса по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым изучались материалы, хранящиеся в ноутбуке погибшей девушки. 866

Космос Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали» В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».

Происшествия Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.

Технологии Эксперт рассказал, как смартфон предотвращает распространение COVID-19 По словам эксперта, в мире сегодня используются две группы технологий: определение местоположения на основе GPS для контроля самоизоляции, а также определение близко находящихся аппаратов на основе Bluetooth.

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Шоу-бизнес Симоньян похудела на 30 кг, чтобы влезть в платье на свадьбу Навки Симоньян посетовала, что после каждых родов ( у жены Тиграна Кеосаяна трое детей) она набирала немало лишнего – последний раз покинув роддом, она весила 72,5 кг.

Происшествия Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52 В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.

Армия и оружие Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. 562

Политика Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.