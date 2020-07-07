Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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с чего всё началось
Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК06:54

Подробнее о событии

Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

News.ru23:15

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАСС05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском05:21

Риелтор: переплата по ипотеке на вторичном рынке снизилась за год на 6%

РИА Новости20:00

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газета06:06

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБК06:54

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфакс05:11
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Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа

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Сотрудники ФСБ задержали в Астраханской области мужчину, готовившего нападения на административные здания, сообщает РИА Новости.
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Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

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РБК 22:21
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Общество

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в госизмене

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Общество

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ 22:57
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Политика

Власти Китая назвали условие участия в переговорах по вооружениям

Фу Цун заявил, что Россия с пониманием и уважением относится к позиции Китая по вопросу его участия в переговорах по вооружениям, в отличие от США.
ТАСС 22:25
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Автоспорт

Боттас победил на первом этапе сезона «Формулы-1» Гран-при Австрии

ТАСС Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас победил на первом этапе сезона-2020 чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
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Газета.Ru 21:34
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Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна

После триумфа в матче 26-го тура против «Краснодара» (4:2) Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.
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Прежде пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних считались работающими гражданами. В связи с этим они получали выплаты на детей.
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Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

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В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

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СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети

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Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

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Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

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Космос

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Футбол

«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ

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День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

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«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу

РИА Новости 15:40
Происшествия

243 случая коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области

Ещё 243 человека заболели коронавирусной инфекцией в Иркутской области.
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Утверждены методические рекомендации по возобновлению диспансеризации

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KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
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ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху

Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
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