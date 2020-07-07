Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
Читать в источнике
Комментировать219
с чего всё началось
Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБКвчера в 06:54

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБКвчера в 06:54

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:21

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАССвчера в 05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газетавчера в 06:06

Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

News.ruвчера в 23:15

ВТБ аккредитовал ЖК «Дефанс»

БН.рувчера в 05:45

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
143
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
871
Футбол

Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»

Российский нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за "Сочи" в матче чемпионата России против "Зенита", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:35
Авто

Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые

В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41
796
Общество

За сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявлено 35 новых случаев заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:18
22
Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
630
Общество

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
18
Общество

«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
145
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Общество

Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
2
Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Здоровье

263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
1,3K
Общество

Суд Амстердама в очередной раз перенес процесс по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей.
Газета.Ru 04:26
2
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
1
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
629
Футбол

IFAB продлит действие правила пяти замен в футболе на следующий сезон

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует продлить действие правила, разрешающего одной команде производить пять замен в течение матча, на весь сезон-2020/21, сообщает The Athletic.
РИА Новости 04:04
Политика

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
46
Происшествия

В Японии 57 человек погибли и 17 пропали без вести из-за наводнения

По данным местных СМИ, 57 человек погибли, двое обнаружены без признаков жизни, еще 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс вчера в 22:53
3
Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
2
Армия и оружие

В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»

Испытания начались на военном полигоне в районе села Нёнокса под Северодвинском утром 7 июля.
Двина Сегодня 04:17
19
Политика

Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене. Главное

7 июля в Москве был задержан бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов.
Коммерсантъ вчера в 08:15
3
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1,1K
Космос

Жизнь в кратерах спасет колонизаторов Луны и Марса от радиации

Люди смогут защититься от радиации на Луне и Марсе, если будут строить жилые помещения на глубине около метра или использовать кратеры, высказался заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.
Sibnet Новости 04:15
5
Политика

Суд Киева продлил до 10 октября следствие по делу Порошенко

Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября следствие в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР) страны.
ТАСС 03:27
1
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
5
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
433
Футбол

Ибрагимович назвал себя президентом, тренером и игроком «Милана»

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на результат матча против "Ювентуса".
Pravda.Ru 02:31
Футбол

Аргентинский вратарь Эррера перейдет в «Локомотив»

Спортивный журналист Маркос Торрехон заявил, что голкипер аргентинского "Тальереса" Гвидо Эррера в ближайшее время станет игроком "Локомотива".
Soccer.ru 03:13
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
3,8K
Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное