Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Общество
Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты
Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
РИА Новости 13:41
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Общество
Способная достроить «Северный поток-2» баржа вышла из порта
Трубоукладочная якорная баржа "Фортуна", которая способна достроить газопровод "Северный поток - 2", вышла из немецкого порта Мукран.
Газета.Ru 13:05
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
На базе семейства автомобилей Lada Vesta будет создано 14 коммерческих и специальных модификаций модели.
Известия 08:28
Происшествия
Петр Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов не признал вину в неинформировании об иностранном гражданстве, сообщил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 13:26
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Общество
В России предложили изменить водительские права и ПТС
МВД России разработало приказ, предлагающий внести изменения в водительские права паспорт транспортного средства (ПТС).
Lenta.ru 13:18
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Армия и оружие
Хафтар решил возместить потери своей армии советскими Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
Футбол
Арсенал (Тула) — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)
Матч 27-го тура РПЛ «Арсенал» - «Крылья Советов» начнется в 20:30 по московскому времени.
ODDS.ru 03:51
Общество
Перечислены наиболее высокооплачиваемые профессии на удалёнке
Специалисты сервиса подбора персонала «Работа.ру» перечислили наиболее высокооплачиваемые профессии на удалёнке.
UfacityNews.ru 00:51
Общество
Минпромторг предложил вновь продавать пиво на заправках и в парках
Ранее Минпромторг уже предлагал смягчить ограничения на розничную продажу алкоголя, а именно пива.
РБК 11:38
Футбол
«Ахмат» в гостях одолел «Тамбов» в матче 27-го тура РПЛ
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский "Ахмат" оказался сильнее "Тамбова".
Газета.Ru 13:38
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Общество
Президент Бразилии сообщил, что болен коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.
Вести.Ru 11:52
Общество
Под Москвой ураган снес женщину-продавца вместе с палаткой
Комсомольская правда 12:43
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Политика
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.
РИА Новости 09:13
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 12:17