с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Общество Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.

Общество Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет. 7

Общество Суд арестовал советника главы Роскосмоса по подозрению в госизмене Москва, 8 июля 2020, 08:06 — REGNUM Суд в Москве арестовал советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на два месяца по делу о государственной измене. 577

Футбол Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита» Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.

Политика Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung. 79

Игры Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей 2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября. 8

Футбол ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 864

Общество В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group. 15

Транспорт РЖД восстановит расписание более ста поездов дальнего следования РЖД в ближайшее время возобновят курсирование во внутрироссийском сообщении еще более 100 поездов дальнего следования, отменных ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с COVID, сообщила компания.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. 42

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями. 8