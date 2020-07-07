Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБКвчера в 06:54

Подробнее о событии

Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

News.ruвчера в 23:15

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБКвчера в 06:54

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:21

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАССвчера в 05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газетавчера в 06:06

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 05:11
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
2
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

Ведомости 03:24
8
Общество

Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении

Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Общество

Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины

По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет.
UfaTime.ru вчера в 16:56
7
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
3,8K
Здоровье

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
21
Общество

Суд арестовал советника главы Роскосмоса по подозрению в госизмене

Москва, 8 июля 2020, 08:06 — REGNUM Суд в Москве арестовал советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на два месяца по делу о государственной измене.
REGNUM 01:06
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Общество

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечают 8 июля

Би-порт 03:50
5
Футбол

Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»

Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.
Soccer.ru вчера в 15:08
Политика

Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию

Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
79
Армия и оружие

Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»

В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости 06 июля в 11:58
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
257
Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
356
Здоровье

Доктор Мясников предостерег россиян от новых вирусов из Китая

Вирусные заболевания, которые в разы страшнее COVID-19 и бубонной чумы, могут прийти из Китая, заметил телеведущий и доктор Александр Мясников.
Народные новости 04:07
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Наука

На Мадагаскаре нашли миниатюрного предка динозавров и птерозавров

Ученые назвали миниатюрного предка динозавров Kongonaphon kely (крошечный убийца жуков).
RuNews24.ru 02:01
5
Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
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Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
7
Игры

Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей

2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
8
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Футбол

ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
621
Общество

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
15
Транспорт

РЖД восстановит расписание более ста поездов дальнего следования

РЖД в ближайшее время возобновят курсирование во внутрироссийском сообщении еще более 100 поездов дальнего следования, отменных ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с COVID, сообщила компания.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь

На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
42
Происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

RT на русском 01:02
18
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями.
RuNews24.ru вчера в 23:52
8
Кино

Появился новый кадр грядущего фильма по Monster Hunter

Vprognoze.ru 02:48
1
Политика

Байден пообещал ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Коммерсантъ вчера в 21:44
43
Как работают Яндекс.Новости?
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