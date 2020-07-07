Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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с чего всё началось
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.РБКвчера в 06:54
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Происшествия
Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
Самолет, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово).
РБК вчера в 22:32
Общество
Защита Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении
Защита подозреваемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова отказалась дать подписку о неразглашении тайны следствия, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 03:49
Общество
Распространение коронавируса в мире может угаснуть без вакцины
По мнению члена-корреспондента РАН, заместителя директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) Константина Чумакова, мир может обойтись без вакцины от коронавируса при условии, что 60% населения приобретет иммунитет.
UfaTime.ru вчера в 16:56
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Общество
Суд арестовал советника главы Роскосмоса по подозрению в госизмене
Москва, 8 июля 2020, 08:06 — REGNUM Суд в Москве арестовал советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова на два месяца по делу о государственной измене.
REGNUM 01:06
Футбол
Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»
Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.
Soccer.ru вчера в 15:08
Политика
Berliner Zeitung: Путин не позволит Западу унижать Россию
Президент России Владимир Путин в статье, посвященной Второй мировой войне, выявил актуальные проблемы современного мира и показал, что не позволит Западу унижать РФ, пишут немецкие журналисты в издании Berliner Zeitung.
Политика Сегодня 03:47
Армия и оружие
Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»
В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости 06 июля в 11:58
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны
Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
Здоровье
Доктор Мясников предостерег россиян от новых вирусов из Китая
Вирусные заболевания, которые в разы страшнее COVID-19 и бубонной чумы, могут прийти из Китая, заметил телеведущий и доктор Александр Мясников.
Народные новости 04:07
Наука
На Мадагаскаре нашли миниатюрного предка динозавров и птерозавров
Ученые назвали миниатюрного предка динозавров Kongonaphon kely (крошечный убийца жуков).
RuNews24.ru 02:01
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду
В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Игры
Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей
2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском 06 июля в 22:10
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Общество
В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки
В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
Транспорт
РЖД восстановит расписание более ста поездов дальнего следования
РЖД в ближайшее время возобновят курсирование во внутрироссийском сообщении еще более 100 поездов дальнего следования, отменных ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с COVID, сообщила компания.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев официально признал свою дочь
На днях появилась информация, что актёр признал свою дочь и дал свою фамилию.
Paparazzi.ru 01:47
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Происшествия
На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей
RT на русском 01:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка
О беременности может свидетельствовать и том факт, что Меган Маркл уже несколько недель не появлялась на публике, ограничивая свои контакты видеоконференциями.
RuNews24.ru вчера в 23:52
Кино
Появился новый кадр грядущего фильма по Monster Hunter
Vprognoze.ru 02:48
Политика
Байден пообещал ограничения на импорт из России
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предлагает ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Коммерсантъ вчера в 21:44