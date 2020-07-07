с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Происшествия МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова «Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. 355

Киберспорт Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.

Армия и оружие Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World. 316

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 254

Шоу-бизнес Волочкова отсудила у бывшего супруга 22 квартиры Вдовин вложил деньги в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги, но, как говорит балерина, часть квартир за 12 лет так и не была достроена, и строительство остановили. 11

Армия и оружие ООН обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии Председатель международной комиссии ООН Пауло Пинейро призвал страны прекратить обстрелы, отметив, что «совершенно отвратительно, что по прошествии более чем девяти лет конфликта гражданские лица продолжают подвергаться беспорядочным нападениям или даже становятся мишенями в повседневной жизни».

Политика КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Космос Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали» В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».

Футбол Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.