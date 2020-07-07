с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Общество Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов. 227

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик. 39

Общество У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 838

Политика Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. 49

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,7K

Здоровье У жителей Испании стали исчезать антитела к коронавирусу Результаты исследования показали, что у 7% жителей Испании с антителами наблюдается их исчезновение уже на второй фазе эксперимента, а на третьей фазе показатель увеличивается вдвое. 4

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 725

Шоу-бизнес Меган Маркл ждет второго ребенка По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка. 5

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 46

Политика Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.

Происшествия В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. 3

Общество ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци. 2