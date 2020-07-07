Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Общество
Правительство России разрешило авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры
Москва, 7 июля 2020, 20:54 — REGNUM Правительство Российской Федерации разрешило выдавать клиентам авиакомпаний ваучеры вместо денег за возврат авиабилетов.
REGNUM 13:54
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Футбол
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче чемпионата России
«Ахмат» на выезде обыграл «Тамбов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 14:05
Политика
Депутат Рашкин выиграл дело против Володина в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласил решение по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу против спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 05:32
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
Piter.tv 07:24
Гаджеты
Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti
Игромания.ру 12:09
Футбол
Гендиректору «Уфы» Газизову предлагали работу в «Спартаке» в 2019 году
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" назначит нового генерального директора до 15 июля.
Газета.Ru 11:46
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Авто
Разработчики родстера «Крым» решили выпустить пикап
Создатели родстера "Крым" планируют выпустить пикап с футуристичным дизайном, выполненным в духе Tesla Cybertruck.
Новые автомобили 08:03
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Здоровье
У жителей Испании стали исчезать антитела к коронавирусу
Результаты исследования показали, что у 7% жителей Испании с антителами наблюдается их исчезновение уже на второй фазе эксперимента, а на третьей фазе показатель увеличивается вдвое.
Газета DAILY 14:05
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 14:00
Армия и оружие
РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО
На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире.
Что происходит вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл ждет второго ребенка
По сообщению британского издания Life&Style Меган Маркл старается проводить больше времени гулять на свежем воздухе и приобретает в бутиках товары для маленького ребенка.
Территория новостей 11:13
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Политика
Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Боб Менендес.
РИА Новости 13:50
Происшествия
В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с фурами
Водитель Chevrolet Aveo погиб, а трое его пассажиров, в том числе две девочки, пострадали после столкновения с двумя грузовиками под Волгоградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 10:46
Общество
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости 12:02
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Общество
Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске превысил 147 млрд рублей
Бетонная площадка просела, в результате чего тонны нефтепродуктов, вытекших из резервуара, оказались в находящихся поблизости озерах и реках.
Evo-rus.com 11:48