Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось
Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК06:54

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газета06:06

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском05:21

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАСС05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новости05:37

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБК06:54

ВТБ аккредитовал ЖК «Дефанс»

БН.ру05:45

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфакс05:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 10:52, Ашберн
Футбол

Газизов может привести в «Спартак» Евсеева

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов может заменить Томаса Цорна в «Спартаке».
Евро-футбол.ру 10:36
Происшествия

Иван Сафронов не признал свою вину в госизмене

Задержанный 7 июля в Москве советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов на допросе не признал свою вину в государственной измене, сообщили со ссылкой на свои источники ТАСС и «Интерфакс».
РБК 10:09
4
Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
177
Происшествия

Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда

Двух мужчин 22 и 26 лет задержали и поместили в следственный изолятор по обвинению в изнасиловании двух жительниц Калининграда в конце июня текущего года.
ТАСС 09:20
18
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в вывозе животных из Шанхая

По словам представителя «Аэрофлота», на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
BFM.ru 10:32
77
Происшествия

Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
840
Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Согласно исследованиям, инфекция поражает ротовую полость и нарушает вкусовые ощущения.
Evo-rus.com 04:41
12
Происшествия

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

ТАСС 10:23
Культура

В Санкт-Петербурге начали снимать 20 сезон сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге начались съемки новых эпизодов захватывающего детективного сериала "Тайны следствия".
Online47.ru 08:23
1
Политика

Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова

Профсоюз журналистов потребовал прекратить дело против Ивана Сафронова Профсоюз журналистов выступил в поддержку задержанного по делу о госизмене журналиста Ивана Сафронова.
Медиазона 07:58
Политика

Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов

Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.
Газета.Ru 09:30
Политика

КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке

Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю

По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Service 08:04
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
35
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
42
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
449
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
23
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
103
Общество

Журналист Леонид Парфенов покинул Россию

Как сообщает РЕН-ТВ, российский журналист и его жена Елена Чекалова покинули Россию 2 июля рейсом Москва – Франкфурт-на-Майне.
Sunmag.me 07:41
83
Здоровье

Родственники медиков, умерших от коронавируса, добиваются выплат

В СМИ появляются жалобы родственников медиков, умерших от коронавируса, на трудности в получении выплат от государства.
BFM.ru 05 июля в 20:09
1
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,5K
Авто

Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде

Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.
Evo-rus.com 07:00
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
РИА Новости 10:03
40
Общество

Портрет Бродского воссоздали на одной из крыш Петербурга

Закрашенный коммунальщиками портрет Бродского воссоздали.
Московский Комсомолец 09:40
Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
894
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
4,9K
Происшествия

На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана

На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
21
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета 04:41
127
Общество

В ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи

В Ейске, Новороссийске и ряде других населённых пунктов Краснодарского края ввели подачу воды по графику в связи с засухой, которая наблюдается на территории региона более шести месяцев.
RT на русском 10:10
4
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное