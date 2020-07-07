с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Общество Замглавы Минобрнауки арестована по делу о хищении 50 млн рублей По ходатайству следствия Тверской суд Москвы арестовал статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, которая была задержана по делу о хищении бюджетных средств. 235

Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 4

Происшествия ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». 142

Происшествия У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции. 106

Политика КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи. 10

Энергетика Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA). 1

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT. 1

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Футбол «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро. 1

Политика На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения. 1

Политика В деле Сафронова не фигурирует статья о поставках самолетов в Египет По словам адвоката Ивана Палова, в деле советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в работе на западные спецслужбы, не содержатся отсылки на его статью от 2019 года в "Коммерсанте" о поставках российских истребителей в Египет.

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2. 10

Финансы Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей. 51

Армия и оружие Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник «Офек-16» Сегодня в 4.00 минобороны Израиля и израильский авиапромышленный концерн IAI успешно запустили в космос разведывательный спутник "Офек-16". пресс-служба Минобороны Израиля Военные специалисты наблюдали за запуском спутника с базы "Пальмахим". 19

Технологии Антитела к коронавирусу могут осложнять течение COVID-19 Разработчики вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией столкнулись в тем, что вырабатываемые в ответ на прививку антитела могут усиливать эффективность проникновения вируса в клетку.

Происшествия Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson в Грузии В грузинском регионе Кахетия загорелся пятизвездочный отель Radisson Collection.

Футбол Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.