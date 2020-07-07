Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А
Газета.Ru 17:50
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Замглавы Минобрнауки арестована по делу о хищении 50 млн рублей
По ходатайству следствия Тверской суд Москвы арестовал статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, которая была задержана по делу о хищении бюджетных средств.
Ридус вчера в 11:59
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 18:17
Происшествия
ФСБ задержала четырех вербовщиков террористов в Калининграде
Сотрудники управления ФСБ совместно с пограничниками задержали в Калининграде четырех вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Lenta.ru 16:36
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Политика
КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии и Германии, продлевающей работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.
РИА Новости 17:27
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 13:23
Общество
В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом
Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 13:39
Игры
Пять игр, в которые хочется играть бесконечно
Чемпионат 07:41
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000XT появились в продаже
Компания AMD выпустила в продажу процессоры Matisse Refresh: 12-ядерный Ryzen 9 3900XT, 8-ядерный Ryzen 7 3800XT и 6-ядерный Ryzen 5 3600XT.
Megaobzor.com 16:07
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news 07:29
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Политика
В деле Сафронова не фигурирует статья о поставках самолетов в Египет
По словам адвоката Ивана Палова, в деле советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в работе на западные спецслужбы, не содержатся отсылки на его статью от 2019 года в "Коммерсанте" о поставках российских истребителей в Египет.
Московский Комсомолец 17:46
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля
Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости 12:14
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых бюджетных Android-смартфонов 2020 года
В десятку флагманских смартфонов попали также OnePlus 8 Pro, Meizu 17 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Redmi K30 Pro, iQOO Neo3 и Oppo Ace2.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 05:07
Армия и оружие
Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник «Офек-16»
Сегодня в 4.00 минобороны Израиля и израильский авиапромышленный концерн IAI успешно запустили в космос разведывательный спутник "Офек-16". пресс-служба Минобороны Израиля Военные специалисты наблюдали за запуском спутника с базы "Пальмахим".
Piter.tv вчера в 02:11
Технологии
Антитела к коронавирусу могут осложнять течение COVID-19
Разработчики вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией столкнулись в тем, что вырабатываемые в ответ на прививку антитела могут усиливать эффективность проникновения вируса в клетку.
ТАСС Наука 11:32
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Происшествия
Пожар возник в пятизвездочной гостинице Radisson в Грузии
В грузинском регионе Кахетия загорелся пятизвездочный отель Radisson Collection.
Известия 17:48
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Наука
В затопленных пещерах Мексики нашли шахты древних индейцев
Дайверы, исследующие затопленные пещеры на полуострове Юкатан (Мексика), обнаружили на дне человеческие останки.
МИР 24 вчера в 02:15
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news 16:45
Футбол
Каррера может снова возглавить «Спартак»
МИР 24 10:05
Общество
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Общество
Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
Газета.Ru 17:16