с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,3K

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. 15

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,4K

Футбол Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак» Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.

Игры Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за $4 млрд Американская корпорация Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. за $4 млрд, сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании.

Происшествия Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.

Политика МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.

Общество В Тульской области возобновят работу ТРЦ "Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении. 4

Экономика Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5% Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей. 2

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 246

Футбол Мостовой готов стать спортивным директором «Спартака» Ранее сообщалось, что главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".

Шоу-бизнес Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. 28