Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Общество
График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи
На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения и разрешил задействовать Национальную гвардию для прекращения массовых беспорядков.
RT на русском вчера в 18:57
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Футбол
Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением по поводу возможного назначения Александра Жиркова генеральным директором клуба.
RT на русском 09:14
Происшествия
Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе
Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
Общество
В Воронежской области заработают торговые центры и детские лагеря
Согласно указу губернатора Александра Гусева, полностью разрешается розничная торговля, в том числе в ТЦ, открываются массажные салоны, сауны, бани и SPA.
Российская газета 09:36
Игры
Microsoft может купить Warner Bros. Interactive за $4 млрд
Американская корпорация Microsoft заинтересована в покупке игрового подразделения Warner Bros. за $4 млрд, сообщает The Information, ссылаясь на источники внутри компании.
Коммерсантъ 03:56
Происшествия
На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
В какой-то момент несколько пилотов встали на колено, тем самым выражая поддержку движению Black Lives Matter.
Evo-rus.com 05:58
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Армия и оружие
На Северном флоте начались учения с участием более 30 кораблей
RT на русском 09:21
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа 22 квартиры в Астрахани
Как рассказала балерина, 12 лет назад муж занял у нее 3 миллиона долларов, однако возвращать долг все эти годы он не торопился.
iReactor 07:24
Экономика
Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5%
Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.
Интерфакс вчера в 06:56
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Игры
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
Футбол
Бывший вратарь Спартака Митрюшкин тренируется с Монако
Bethub.org вчера в 17:23
Футбол
Мостовой готов стать спортивным директором «Спартака»
Ранее сообщалось, что главный тренер греческого АЕК Массимо Каррера может рассмотреть возможность возвращения в "Спартак".
Газета.Ru 09:51
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25