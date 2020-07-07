Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
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с чего всё началось
Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБКвчера в 06:54

Подробнее о событии

Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

News.ruвчера в 23:15

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 05:37

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБКвчера в 06:54

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАССвчера в 05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газетавчера в 06:06

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:21

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 05:11
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Происшествия

Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине

Газета.Ru вчера в 06:47
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 17:53
Общество

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

Коммерсантъ вчера в 22:57
49
Происшествия

В Брянске задержали главу комитета ЖКХ Игоря Гинькина

Председателя комитета жилищно-комунального хозяйства Брянской городской администрации Игоря Гинькина задержали правоохранители.
Брянская улица вчера в 13:26
9
Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Кино

Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете

Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
6
Происшествия

Режим ЧП ввели в Джорджии и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Live24 вчера в 07:15
90
Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский рассказал о новой схеме мошенничества со смартфонами.
ТВ Центр 01:46
3
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Кино

Три Человека-паука, не считая Майлза Моралеса: Киновселенную Marvel ждет Spider-Verse?

Srnsk вчера в 03:23
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM вчера в 13:37
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Общество

Карлос Гон перевел фирме организатора побега $862 тыс

Бывший президент Renault—Nissan—Mitsubishi Карлос Гон перевел $862 тыс. компании, которая принадлежит одному из организаторов его побега из-под ареста в Японии.
Коммерсантъ 00:54
Происшествия

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
РБК 06 июля в 13:01
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Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т.п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, а в деньгах — на 38%, до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
2
Общество

Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом

Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
32
Гаджеты

Google выпустила два обновления Android

Компания Google выпустила два обновления операционных системы Android.
Деловое.ТВ вчера в 14:15
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Кино

Короткометражка про Байкал стала лучшей на фестивале в Лос-Анджелесе

Глагол. Иркутское обозрение 01:05
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Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

РБК вчера в 22:21
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Общество

Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества

Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий вчера в 01:44
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Культура

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
Piter.tv 06 июля в 03:24
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Происшествия

Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Общество

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля

Телепорт вчера в 19:54
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