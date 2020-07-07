Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Кино
Фильм «Байкал. Выжить любой ценой» победил на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе
IrkutskMedia 11:12
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде
Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
НТВ 12:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка
Со слов анонимных инсайдеров, Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.
Shraibikus News 16:21
Происшествия
Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым гостайны
Следствие провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым гостайны.
Вести.Ru 16:53
Футбол
Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах
Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).
Газета Metro 12:34
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Общество
День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля
У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт 19:54
Происшествия
Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца, рассказал «Известиям» источник в ФСБ.
Известия 19:00
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Футбол
«Крылья Советов» на выезде победили «Арсенал» в результативном матче
Во вторник, 7 июля, самарские "Крылья Советов" на выезде встречались с тульским "Арсеналом" в 27-м туре российской футбольной премьер-лиги.
СитиТрафик 15:30
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Политика
Трамп намерен надавить на губернаторов штатов, чтобы они открыли школы
Все общеобразовательные школы в США должны быть открыты осенью, и если понадобится, то Белый дом окажет давление на губернаторов тех штатов, которые не захотят этого сделать.
Евразия Daily 20:09
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Происшествия
Водитель автобуса без прав покалечил двоих пассажиров в Долинске
Как сообщили в региональном УГИБДД, около 10:35 44-летний водитель без прав ехал на автобусе по улице Вилкова.
АСТВ 20:15
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Авто
Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году
Недавно разработчики начали устанавливать на заводе в Эмдене новое оборудование, что позволит уже через два года запустить там сборку новых электрических моделей.
Car.ru 06:45
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07:03
Происшествия
На Камчатке перевернулся автомобиль с туристами
РИА Новости 19:45
Армия и оружие
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
«Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии можно объяснить существованием «мертвой воронки» («мертвой зоны»), пишет «Звезда».
Lenta.ru 17:08
Общество
На Сахалине после дезинфекции возобновили работу два детских сада
REGNUM 05 июля в 20:47
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
Футбол
Голкипер сборной Ирана отреагировал на инцидент с Дзюбой и Азмуном
Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать.
CT news 08:13
Гаджеты
Sony выпустила телевизоры Bravia XH90 для PlayStation 5
Деловое.ТВ вчера в 08:59