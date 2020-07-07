с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Шоу-бизнес Мадонна позировала топлес на костылях Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль. 6

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились в суде Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете. 1

Происшествия Экспертиза подтвердила факт разглашения Сафроновым гостайны Следствие провело экспертизу, которая подтвердила факт разглашения советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым гостайны. 2

Футбол Шесть известных полевых игроков, которые вставали на ворота в матчах Нападающий "Севильи" Лукас Окампос в матче с "Эйбаром" после травмы вратаря на 96-й минуте занял место в воротах, поскольку у команды не осталось замен, и отбил удар в упор, чем помог "Севилье" выиграть (1:0).

Финансы Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая. 368

Общество День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.

Происшествия Источник рассказал о возможном мотиве Сафронова Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов мог пойти на сотрудничество с иностранными спецслужбами из-за обиды за смерть своего отца, рассказал «Известиям» источник в ФСБ. 1

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 2,9K

Футбол «Крылья Советов» на выезде победили «Арсенал» в результативном матче Во вторник, 7 июля, самарские "Крылья Советов" на выезде встречались с тульским "Арсеналом" в 27-м туре российской футбольной премьер-лиги.

Политика Трамп намерен надавить на губернаторов штатов, чтобы они открыли школы Все общеобразовательные школы в США должны быть открыты осенью, и если понадобится, то Белый дом окажет давление на губернаторов тех штатов, которые не захотят этого сделать.

Здоровье У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета. 844

Происшествия Водитель автобуса без прав покалечил двоих пассажиров в Долинске Как сообщили в региональном УГИБДД, около 10:35 44-летний водитель без прав ехал на автобусе по улице Вилкова.

Авто Производство электрокара Volkswagen ID.4 начнется в Эмдене в 2022 году Недавно разработчики начали устанавливать на заводе в Эмдене новое оборудование, что позволит уже через два года запустить там сборку новых электрических моделей.

Спорт Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".

Армия и оружие «Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой» «Геноцид» зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в Сирии и Ливии можно объяснить существованием «мертвой воронки» («мертвой зоны»), пишет «Звезда».

Политика США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет. 6