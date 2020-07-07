с чего всё началось

Пресс-служба Сбербанка сообщила о решении снизить на 0,5 процентных пункта ставку по ипотечным кредитам.

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта

Наука У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета. 151

Общество В рамках дела Фургала задержали двух хабаровских депутатов от ЛДПР В рамках уголовного дела против губернатора региона Сергей Фургала задержали депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. 35

Здоровье В Якутии медучреждения переходят на обычный режим работы Министерство здравоохранения Якутии, согласно утвержденным методическим рекомендациям Минздрава России, разработало поэтапный план восстановления работы медучреждений региона в плановом режиме.

Экономика Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах. 203

Культура Олег Кашин: Сейчас зачищают губернаторов, которые не вполне свои Иван Панкин и Олег Кашин обсуждают задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, бывшего Президента Украины Виктора Януковича и снос памятника русским солдатам в Адлере Понравилась программа? 2

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции из-за распространения коронавируса для жителей старше 65 лет до 26 июля, сообщили в пресс-службе руководства региона. 37

Общество Смертность в июне в Петербурге выросла на 55% Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека. 105

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 583

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 371

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». 9

Здоровье Посольство КНР в Казахстане предупредило о неизвестной еще пневмонии Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан, проживающих в стране, о местной пневмонии неизвестной причины, которая имеет "гораздо более высокий" уровень смертности, чем COVID-19. 10

Происшествия На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. 12

Происшествия Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников. 684

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 620

Армия и оружие Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин» Вооруженные силы Украины опубликовали данные о том, что была продемонстрирована тактика применения противотанковыми подразделениями американского переносного ракетного комплекса FGM-148 «Джавелин» в паре с ПТРК «Стугна-П». 4

Общество Названы регионы, где чаще фиксируют психические заболевания Минздрав назвал регионы, где чаще всего фиксируют различные психические заболевания.

Общество В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. 767

Авто Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу. 40