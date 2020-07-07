Экономика
Новый ВекСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта
Пресс-служба Сбербанка сообщила о решении снизить на 0,5 процентных пункта ставку по ипотечным кредитам.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.РБК07 июля в 06:54
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Сбербанк снизил ставки по различным видам ипотеки на 0,5 процентных пункта
Агентство Москва07 июля в 05:13
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