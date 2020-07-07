Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.
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Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК07 июля в 06:54

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Сбербанк в Томске выдал первую ипотеку под 0,7% годовых

Tomsk.Ruвчера в 05:10

Сбербанк снизил ставки по различным видам ипотеки на 0,5 процентных пункта

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Сбербанк вновь понизил ставки в сегменте жилищного кредитования

Единый банк08 июля в 01:00

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Сбербанк впервые в Томске выдал ипотечный кредит под 0,7%

РИА Томсквчера в 05:09

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфакс07 июля в 05:11

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАСС07 июля в 05:08
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Газета.Ru 00:36
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Внешность предполагаемой матери Лукашенко-младшего обсуждают в Сети

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Экономика

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Армия и оружие

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Политика

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Экономика

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1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
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Общество

После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
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Происшествия

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В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

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