Экономика
Аргументы и ФактыСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.РБК07 июля в 06:54
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Сбербанк снизил ставки по различным видам ипотеки на 0,5 процентных пункта
Агентство Москва07 июля в 05:13
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Общество
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FT: операционный директор Wirecard доказывал связи с разведкой документами о «Новичке»
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Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
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Газета.Ru вчера в 13:30
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На строительство новой школы в Авиаторе выделяют еще 43 млн рублей
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«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
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США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
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В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса
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УГИБДД по Липецкой области проведет проверку водителей автомобилей с иностранными регистрационными знаками, у которых должны быть соответствующие документы.
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На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
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СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ
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