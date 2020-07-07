Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк принял решение снизить ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентного пункта, передает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.
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Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК07 июля в 06:54

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Сбербанк в Томске выдал первую ипотеку под 0,7% годовых

Tomsk.Ruвчера в 05:10

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новости07 июля в 05:37

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфакс07 июля в 05:11

Сбербанк вновь понизил ставки в сегменте жилищного кредитования

Единый банк08 июля в 01:00
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В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

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Обо всем блогер Анастасия Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте.
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В Epic Games Store началась раздача трёх игр

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Общество

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Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

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Газета.Ru вчера в 13:30
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Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

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Происшествия

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На строительство новой школы в Авиаторе выделяют еще 43 млн рублей

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Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»

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Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

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В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса

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ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

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Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

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