Экономика
Новый ВекСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта
Пресс-служба Сбербанка сообщила о решении снизить на 0,5 процентных пункта ставку по ипотечным кредитам.
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Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Космос
Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали»
В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».
Игромания.ру 10:16
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Общество
День семьи, любви и верности отметят в Черемхово 8 июля
Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.
Иркутск Сегодня 02:36
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Происшествия
На Сахалине в районе бухты Тихой пропал турист
Российская газета 05 июля в 22:55
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на 3-е место в АПЛ
«Челси», набрав 60 очков, вышел на третье место в АПЛ. «Кристал Пэлас» (42) — на 14-м месте.
Чемпионат 14:56
Футбол
Леонардо ответил на слова Жуниньо о Неймаре
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слова технического директора «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, который заявил, что Неймар переехал во Францию только из-за денег.
Евро-футбол.ру 14:40
Экономика
Раскрыто влияние пандемии коронавируса на продажи велосипедов
Пандемия коронавируса спровоцировала рост глобального спроса на велосипеды, этот тренд не обошел стороной и Россию, пишут в среду, 8 июля, «Известия».
Lenta.ru 18:42
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Происшествия
Пожар в НИИ биохимии на юго-западе Москвы потушили
Пожарные полностью ликвидировали возгорание битума в НИИ биохимии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 16:38
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Технологии
Разработчики GreedFall анонсировали новую игру
CyberSport.ru 15:11
Футбол
Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита»
Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.
Soccer.ru 15:08
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Авто
Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде
Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.
Evo-rus.com 07:00
Общество
В Сахалинской области число зараженных ковидом превысило 1000
Итого на 6 июля в Сахалинской области 1026 случая заболевания, 510 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение.
Сахалин.Инфо вчера в 06:56
Футбол
Каррера может снова возглавить «Спартак»
МИР 24 10:05
Политика
В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok
Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.
Ридус 13:39
Футбол
Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях
Полузащитник стамбульского «Фенербахче» Эмре Белёзоглу стал первым игроком в чемпионате Турции, забивавшим в четырех десятилетиях.
Чемпионат 15:54
Культура
Русский музей запустил первый онлайн-курс по искусству XX века
На онлайн-платформе «Лекториум» стартует первый массовый музейный курс «В поисках современности: русское искусство XX века».
Город+ 05:13