с чего всё началось

Пресс-служба Сбербанка сообщила о решении снизить на 0,5 процентных пункта ставку по ипотечным кредитам.

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта

Гаджеты Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками. 1

Космос Появился тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали» В сети появился дебютный тизер нового фантастического сериала Netflix «Вдали».

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Общество День семьи, любви и верности отметят в Черемхово 8 июля Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.

Здоровье Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций. 10

Футбол Леонардо ответил на слова Жуниньо о Неймаре Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слова технического директора «Лиона» Жуниньо Пернамбукано, который заявил, что Неймар переехал во Францию только из-за денег.

Экономика Раскрыто влияние пандемии коронавируса на продажи велосипедов Пандемия коронавируса спровоцировала рост глобального спроса на велосипеды, этот тренд не обошел стороной и Россию, пишут в среду, 8 июля, «Известия».

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Футбол Кокорин и Мостовой смогут сыграть за «Сочи» в матче против «Зенита» Игроки "Сочи" Александр Кокорин и Андрей Мостовой, права на которых принадлежат "Зениту", смогут сыграть против питерского клуба.

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Авто Автоконцерн Aston Martin выпустит копию DB5 из фильмов о Джеймсе Бонде Возобновление производства самого известного автомобиля Джеймса Бонда стало возможным благодаря проекту Goldfinger Continuation.

Общество В Сахалинской области число зараженных ковидом превысило 1000 Итого на 6 июля в Сахалинской области 1026 случая заболевания, 510 человек выписано с выздоровлением, 516 проходят лечение. 29

Политика В Госдуме объяснили намерение США запретить TikTok Попытка американских властей запретить популярное китайское приложение TikTok является результатом торговой конкурентной войны, развернутой США против Китая, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.