Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
Читать в источнике
Комментировать207
с чего всё началось
Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБКвчера в 06:54

Подробнее о событии

Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

News.ruвчера в 23:15

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 05:11

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:21

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАССвчера в 05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газетавчера в 06:06

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБКвчера в 06:54

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 05:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1,1K
Здоровье

В Бурятии проверяют грызунов на бубонную чуму у границ с Монголией

Как сообщает «Интерфакс», сотрудники Роспотребнадзора Бурятии уже отлавливают мелких животных в районах, приближённых к границе с Монголией и тестируют их на наличие бубонной чумы.
ГЛАС.RU 02:10
Общество

Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене

По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Накануне.Ru 03:22
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Общество

Россиянам автоматически начислят ряд выплат и пособий в июле

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Экономика

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

РТС упал на 0,41% до 1242,76 пункта, индекс МосБиржи снизился на 0,34% до 2815,66 п. Акции "Сбербанка" практически никак не отреагировали на отчет по РСБУ, котировки сначала выросли на 0,32% до отметки 211,2 рубля, затем чуть снизились и снова вернулись в плюс.
Finam.Ru 03:24
Общество

Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Белграде пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:42
315
Политика

В УК РФ появится статья о нарушении территориальной целостности страны

Отмечается, что в Уголовном Кодексе России появится статья о нарушении территориальной целостности.
Газета.Ru 03:20
68
Энергетика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2020 году до $40,5

Ведомство повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 6,5%, до $40,5 за баррель.
ТАСС вчера в 13:17
3
Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 21:44
61
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
621
Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
1,1K
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 вчера в 13:01
68
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
252
Общество

В России 40% мигрантов потеряли работу из-за пандемии

В России больше всего от коронавируса пострадали трудовые мигранты: во время пандемии работу потеряли 40% респондентов-иностранцев, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
Коммерсантъ 01:32
5
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев отдыхает на Чёрном море в компании Алекса Малиновского

Оказалось, что певец отдыхает на Чёрном море не один, а в компании Алекса Малиновского, что видно в Instagram-аккаунте Сергея.
HotGeo 02:39
11
Шоу-бизнес

Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата

Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
6
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
ТАСС 03:32
Общество

В России выявили 6562 новых случая коронавируса

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч, выросло на 6562 за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
4
Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
2
Политика

В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение, сообщила официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
Взгляд.ру 03:24
Шоу-бизнес

Ирина Шейк восхитила подписчиков упругими ягодицами

Gazeta.SPb вчера в 18:40
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в среду, 8 июля, рубль снижается к доллару и евро. На это указывают данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
1
Общество

СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ

Во время оперативно-розыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 02:59
52
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
869
Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
6
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
1,5K
Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
13
Наука

Организм может уничтожить коронавирус до выработки антител

Evo-rus.com вчера в 02:44
34
Общество

В Крыму выявлено 15 новых случаев коронавируса

Всего в Республике Крым зарегистрировано 804 случая коронавируса, выздоровели – 596 человек, 31 умер.
Вести.Севастополь 03:04
112
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное