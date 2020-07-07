с чего всё началось

Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.

Здоровье В Бурятии проверяют грызунов на бубонную чуму у границ с Монголией Как сообщает «Интерфакс», сотрудники Роспотребнадзора Бурятии уже отлавливают мелких животных в районах, приближённых к границе с Монголией и тестируют их на наличие бубонной чумы.

Общество Адвокат Сафронова не исключил допроса Рогозина по делу о госизмене По делу Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Общество Россиянам автоматически начислят ряд выплат и пособий в июле Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.

Экономика Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет РТС упал на 0,41% до 1242,76 пункта, индекс МосБиржи снизился на 0,34% до 2815,66 п. Акции "Сбербанка" практически никак не отреагировали на отчет по РСБУ, котировки сначала выросли на 0,32% до отметки 211,2 рубля, затем чуть снизились и снова вернулись в плюс.

Общество В России 40% мигрантов потеряли работу из-за пандемии В России больше всего от коронавируса пострадали трудовые мигранты: во время пандемии работу потеряли 40% респондентов-иностранцев, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). 5

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 562, до 700 792, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Общество В России выявили 6562 новых случая коронавируса Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч, выросло на 6562 за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 4

Шоу-бизнес В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака. 2

Политика В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение, сообщила официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

Общество СМИ узнали о прослушке и чтении почты Сафронова сотрудниками ФСБ Во время оперативно-розыскных мероприятий по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова ФСБ прослушивала его телефонные переговоры и читала его переписку по почте, сообщает «Коммерсантъ». 52