Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.
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Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.
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