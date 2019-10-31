Экономика
Lenta.ruСбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Сбербанк снизил ставки по ипотеке после решения Банка России об уменьшении ключевой ставки, сейчас базовая ставка по ипотечному продукту в банке составляет 9,3%. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава банка Герман Греф.ТАСС08:49
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