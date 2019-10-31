Экономика
Lenta.ruСбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.
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Происшествия
Появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселёвска в Кузбассе
Следственный комитет России распространил видео с места трагедии в Кемеровской области, где сегодня ночью был убит экс-мэр города Киселёвска Сергей Лаврентьев.
Происшествия
Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре
Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Политика
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Общество
Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября
С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Здоровье
Назван самый опасный смертельный возраст для мужчин и женщин
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
Происшествия
Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга
Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.
Общество
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»
Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Политика
Путин прокомментировал ужесточение наказания за ошибки врачей
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает ужесточение наказания для врачей за ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Экономика
Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года
Зарубежные переводы из России снизились впервые за три года.
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Футбол
Президент украинского клуба оштрафован за оскорбление судьи
Президент украинского клуба "Рух" Григорий Козловский оштрафован за оскорбление арбитра. сообщает 24tv.ua.
Общество
Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года
На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Политика
В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России
СМИ Германии заявили о том, что в России улучшается финансовая ситуация, при этом рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на поединок
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Экономика
ЦБ РФ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс
Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом.
Футбол
Глушаков забил первые голы за «Ахмат» ударами с дальних дистанций
Политика
Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине
Венгрия наложила вето за совместное заявление послов НАТО по Украине.