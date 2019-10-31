Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам до 9,3 процента, что связано с уменьшением ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 09:00

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известиявчера в 08:40

Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке

РБКвчера в 09:46

Греф назвал хорошими перспективы для ипотеки в России

Ведомостивчера в 08:59

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАССвчера в 08:49

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:33

Сбербанк снизил ставки и видит хорошие перспективы для ипотеки

РИА Новостивчера в 08:40
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Происшествия

Появилось видео с места убийства бывшего мэра Киселёвска в Кузбассе

Следственный комитет России распространил видео с места трагедии в Кемеровской области, где сегодня ночью был убит экс-мэр города Киселёвска Сергей Лаврентьев.
Life.ru 00:08
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 30 октября в 15:05
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Общество

Какие изменения в законодательстве ждут россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступит в силу множество нормативных правовых актов, которые затрагивают самые разные сферы жизни россиян.
Новый вариант вчера в 01:23
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей России ждет относительно теплый ноябрь.
Известия вчера в 09:35
Здоровье

Назван самый опасный смертельный возраст для мужчин и женщин

Ugpressa.ru 30 октября в 23:52
Авто

Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости

Автоновости дня вчера в 04:45
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
RT на русском вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Происшествия

Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга

Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.
РИА Новости вчера в 09:38
Общество

Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово «шокирующим»

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края.
РИА Новости вчера в 18:35
Кино

Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

Дни24 30 октября в 06:24
Политика

Путин прокомментировал ужесточение наказания за ошибки врачей

Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключает ужесточение наказания для врачей за ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Национальная служба новостей вчера в 06:44
Экономика

Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года

Зарубежные переводы из России снизились впервые за три года.
Известия вчера в 19:08
Гаджеты

Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Футбол

Президент украинского клуба оштрафован за оскорбление судьи

Президент украинского клуба "Рух" Григорий Козловский оштрафован за оскорбление арбитра. сообщает 24tv.ua.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество

Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды 2021 года

На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало модель болида, который разработан в соответствии с новым техническим регламентом.
Metaratings вчера в 15:26
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Политика

В Германии заявили об улучшении финансовой ситуации в России

СМИ Германии заявили о том, что в России улучшается финансовая ситуация, при этом рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
Комсомольская правда 00:21
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Малахова на поединок

Аргументы и Факты вчера в 20:05
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:27
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 12:42
Экономика

ЦБ РФ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс

Банк России разрешит неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после сдачи теста и со сниженным плечом.
Вести.Финанс вчера в 05:52
Футбол

Глушаков забил первые голы за «Ахмат» ударами с дальних дистанций

РБК 30 октября в 13:12
Политика

Венгрия наложила вето на заявления НАТО по Украине

Венгрия наложила вето за совместное заявление послов НАТО по Украине.
Новостной фронт 30 октября в 09:48
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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