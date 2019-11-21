Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.

Политика Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Политика Госдума разрешила признавать граждан иноагентами Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.

Политика СМИ узнали о возбуждении НАБУ дела о возможной госизмене Грицака Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБ) страны Василия Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Кино Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.

Экономика С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.

Кино Мединский не знает, будут ли «разводить» фильмы в новогодние праздники Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у ведомства есть полномочия "развести" в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов, но он "не в курсе", будет ли это делаться в этом году.

Общество Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке.

Здоровье Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.