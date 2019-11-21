Экономика
Lenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Политика
Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Политика
Госдума разрешила признавать граждан иноагентами
Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
Футбол
Моуринью: Для Почеттино всегда открыты двери на базе «Тоттенхэма»
Португалец поздравил его с работой, которую аргентинец проделал. Моуринью отметил, что «Тоттенхэм» всегда будет домом Почеттино.
Политика
СМИ узнали о возбуждении НАБУ дела о возможной госизмене Грицака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБ) страны Василия Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Технологии
Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Футбол
Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии
Руководитель Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку после поражения национальной команды от Италии (1:9) в отборе Евро-2020 года, сообщает Sputnik.
Кино
Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix
За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Кино
Мединский не знает, будут ли «разводить» фильмы в новогодние праздники
Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у ведомства есть полномочия "развести" в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов, но он "не в курсе", будет ли это делаться в этом году.
Общество
Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников
Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке.
Здоровье
Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела
Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Армия и оружие
В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства
В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
Шоу-бизнес
Анна Семенович назовёт всех своих любовников в «Секрете на миллион»
Анна Семенович станет гостем нового выпуска программы "Секрет на миллион", который выйдет на канале НТВ 23 ноября 2019 года.
Футбол
После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии
Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Ряд европейских клубов интересуются игроками юношеской сборной России
Футболисты юношеской сборной России Игорь Школик и Данила Прохин попали в сферу интересов европейских клубов.