Экономика

Lenta.ruLenta.ruСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости. Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 22 ноября

РЕН ТВ05:23

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС05:17

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Lenta.ru05:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15

Запсибкомбанк снизил ставки по ипотеке до 8,6%

NewsProm.Ru19 ноября в 23:11
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3DNews 09:40
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
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Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
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Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
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Португалец поздравил его с работой, которую аргентинец проделал. Моуринью отметил, что «Тоттенхэм» всегда будет домом Почеттино.
Нева Спорт 10:05
Политика

СМИ узнали о возбуждении НАБУ дела о возможной госизмене Грицака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБ) страны Василия Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.
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У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 19 ноября в 04:04
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Футбол

Глава Федерации футбола Армении подал в отставку после 1:9 от Италии

Руководитель Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку после поражения национальной команды от Италии (1:9) в отборе Евро-2020 года, сообщает Sputnik.
Бомбардир.ру 10:14
Кино

Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix

За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
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Армия и оружие

Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Piter.tv вчера в 11:58
Экономика

С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 07:24
Общество

Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях

Lenta.ru 09:08
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

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Мединский не знает, будут ли «разводить» фильмы в новогодние праздники

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что у ведомства есть полномочия "развести" в новогодние праздники премьеры российских и иностранных однотипных фильмов, но он "не в курсе", будет ли это делаться в этом году.
РИА Новости 08:44
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

7Дней.ру 05:00
Общество

Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке.
РБК 08:14
Здоровье

Уволенный трансплантолог Каабак оказался фигурантом уголовного дела

Трансплантолог Михаил Каабак, которого уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, является фигурантом уголовного дела по факту смерти пациента.
VSE42.RU вчера в 20:16
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Армия и оружие

В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства

В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
Национальная служба новостей 07:07
Шоу-бизнес

Анна Семенович назовёт всех своих любовников в «Секрете на миллион»

Анна Семенович станет гостем нового выпуска программы "Секрет на миллион", который выйдет на канале НТВ 23 ноября 2019 года.
ИА InterMedia вчера в 07:04
Футбол

После матча с Россией УЕФА открыл дело против сборной Бельгии

Дисциплинарное расследование в отношении сборной Бельгии после матча со сборной России начал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается 20 ноября на сайте организации.
Красная весна 01:55
Армия и оружие

National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

REGNUM вчера в 23:44
Футбол

Ряд европейских клубов интересуются игроками юношеской сборной России

Футболисты юношеской сборной России Игорь Школик и Данила Прохин попали в сферу интересов европейских клубов.
Матч ТВ 08:50
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Российский кардиолог умер в больнице из-за врачебной ошибки

Lenta.ru 08:49
Общество

Прямая трансляция: Путин вручает госнаграды в Кремле

Life.ru 09:51
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