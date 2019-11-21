Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья, а также на 0,4 п. п. на приобретение строящегося жилья в большинстве регионов России (в шести регионах ставку снизят на 0,6 п. п.). Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно будет по ставке от 6,5%, на вторичном рынке — от 8,5%, сообщила пресс-служба банка.
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Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
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Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
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В четверг, 21 ноября, в Гааге начались первые слушания по "морскому делу" Украины против России по поводу нарушения иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в Азовском море.
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Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
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Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Экономика
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Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
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Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал лишить статуса РУСАДА
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Решение по этому поводу исполком WADA будет обсуждать на заседании в Париже 9 декабря, говорится в документе, который опубликован на официальной странице антидопингового агентства.
Здоровье
196 миллионов рублей выделят на диагностику рака в Екатеринбурге
На диагностику онкологических заболеваний в Екатеринбурге выделят 196 миллионов рублей.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Авто
Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck
Основатель и директор компании Tesla Илон Маск презентовал в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе первый электрический пикап марки — Cybertruck.
Общество
В России отложили введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав РФ принял решение отложить принятие нового порядка медосмотра для водителей.
Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы, объем которых в консолидированном бюджете вырос на 12,4%, а в федеральном - на 18%.
Армия и оружие
США потеряли связь с беспилотником над Ливией
Африканское командование вооруженных сил США сообщило, что потеряна связь с БПЛА, который совершал полет над Ливией.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Транспорт
Путину подарили именную карту «Тройка»
Мэр Москвы Сергей Собянин во время поездки по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) подарил российскому президенту Владимиру Путину именную карту «Тройка».
Общество
Утверждена антитабачная концепция до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил так называемую "антитабачную" концепцию до 2035 года, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Спорт
Россия проиграла Швеции в полуфинале чемпионата Европы по кёрлингу
Женская сборная России по кёрлингу не смогла выйти в финал чемпионат Европы. Россиянки проиграли сборной Швеции со счётом 3:9.
Авто
В США представлен новый электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E
Состоялась официальная премьера нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.