Недвижимость
БИЗНЕС OnlineСбербанк снизил ставки по ипотеке
Для кредитов, целью которых является рефинансирование ипотеки от других банков, снижение составит 0,6 процентного пункта. Крупные российские банки начали массово снижать ставки по ипотеке в августе. Это случилось после того, как в июле Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,25%.
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Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3
Матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой ЦСКА над «Спартаком».
Национальная служба новостей вчера в 15:22
Игры
Глава Gaijin Entertainment: «Мы бы не выпустили War Thunder в Steam в его текущем состоянии»
Исполнительный директор Gaijin Entertainment Антон Юдинцев дал интервью изданию Wccftech, в котором, помимо прочего, обсудил противостояние Epic Games Store и Steam, а также рассказал, что несколько внутренних команд студии работают над неанонсированными проектами.
Игромания.ру 07:36
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец 30 сентября в 12:47
Политика
Киев опубликовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы, выложила в социальной сети Facebook текст письма, которым во вторник была согласована «формула Штайнмайера».
Журналистская правда 05:37
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Авто
Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России
Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
Новые автомобили вчера в 04:23
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru вчера в 02:27
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин рассказал о переговорах с Китаем по «Силе Сибири»
Президент России Владимир Путин назвал чушью разговоры, что Россия якобы находилась в слабой позиции в переговорах с Китаем по газопроводу "Сила Сибири".
РИА Новости 08:13
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать условия и выйти на диалог
Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
Известия 07:54
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском 05:41
Общество
Онкологи продолжают увольняться из центра Блохина
Увольняющиеся онкологи заявили, что комиссия состоит из людей, которые участвовали в назначении нового директора Светланы Варфоломеевой, из-за политики которой врачи и приняли решение уйти.
BFM.ru 08:15
Киберспорт
Virtus.pro провела несколько матчей в составе с save
Virtus.pro два дня подряд играла с Виталием save Мельником в матчмейкинге Dota 2. Информация появилась на сайте Statz.com, где можно отследить историю матчей игроков.
CyberSport.ru вчера в 15:15
Футбол
Набабкин и Щенников вернутся в строй после паузы на игры сборных
Надеюсь, Набабкин и Щенников помогут нам сразу после паузы на игры сборной.
Спорт-Экспресс 07:19
Здоровье
В ВОЗ заявили, что россияне стали меньше пить
Сокращение смертности в 2003-2018 годы составило 39% у мужчин и 36% у женщин, "при этом наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя", подчеркивается в исследовании.
ТАСС вчера в 06:51
Экономика
Путин озвучил планы по росту производства СПГ до 2035 года
В ближайшие 15 лет Россия планирует увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 120-140 миллионов тонн, заявил президент страны Владимир Путин.
Парламентская газета 07:42
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Спорт
День Х для Шубенкова. Наш чемпион мира намерен вернуть свой титул
Сегодня нейтральная российская команда может пополнить медальный счет Шубенкову предстоит решить крайне сложную задачу.
Спорт-Экспресс 02:45
Транспорт
Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро в Санкт-Петербурге – "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" – планируется открыть 3 октября, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 02:00
Происшествия
Посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва
В нью-йоркском зоопарке в Бронксе посетительница проникла в вольер со львом и принялась размахивать руками и танцевать перед диким животным.
Аргументы недели 07:59
Футбол
«Спартак»: Шюррле лечится в Германии
Есть также сведения, что чемпион мира 2014 года решил лечиться в Германии.
Bobsoccer 06:48