Экономика
СаминвесторСбербанк снизил ставки по ипотеке
С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых. Ставки снизились примерно на 0,4 процентного пункта по ипотечным кредитам на приобретение готового жилья, уточняет пресс-служба банка.
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Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку для приобретения жилья в новостройках по ставке от 6,5%
Краснодарские известия04 мая в 07:24
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Коммерсантъ вчера в 16:52
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Общество
Испания продлила режим повышенной готовности до 24 мая
Нижняя палата парламента Испании поддержала предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
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РИА Новости 13:17
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Политика
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Известия 19:27
Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
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