Экономика
СаминвесторСбербанк снизил ставки по ипотеке
С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых. Ставки снизились примерно на 0,4 процентного пункта по ипотечным кредитам на приобретение готового жилья, уточняет пресс-служба банка.
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Транспорт
Пассажиров и водителей такси в Москве обяжут носить маски
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В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками
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Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
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1. Анатолия Быкова задержал спецназ ФСБ Утром 7 мая стало известно, что российский предприниматель и политик Анатолий Быков задержан силовиками.
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Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
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Общество
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Piter.tv 03:45
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых Lada
Названия оформлены и в связке с LADA, и по отдельности, поэтому, скорее всего, в дальнейшем они будут использованы для будущих моделей LADA.
Автоновости дня 06:02
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
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Общество
Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.
Газета.Ru 09:19
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса
Пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:59
Общество
В Италии создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, которая смогла убить вирус SARS-CoV-2. Пока испытания пройдены на лабораторных мышах.
МедиаПоток 02:45
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Эскадра НАТО зашла в Баренцево море впервые с середины 80-х годов, напомнил bmpd.
Российская газета 05:26
Общество
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Емельяненко
Реакция Джигурды Джигурда заявил, что готов выйти в ринг против Емельяненко, если не получилось боксировать с Соловьёвым.
Pravda.Ru 06:37
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Омск, 7 мая 2020, 15:02 — REGNUM Главным врачом городской клинической больницы №1 Омска назначен Андрей Прохоренко.
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Главы стран Балтии выступили с заявлением по Второй мировой
Президенты стран Балтии выступили с совместным заявлением по случаю 75-летия со дня окончания Второй мировой войны.
Рамблер 05:59
Здоровье
Ученые обнаружили снижающий смертность от COVID-19 препарат
Народные новости 06:29