Экономика

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С 6 мая 2020 года ПАО «Сбербанк России» снизило процентные ставки по ипотечным кредитам для покупки новостройки до 6,2%, жилья на вторичном рынке - до 8,1% годовых. Ставки снизились примерно на 0,4 процентного пункта по ипотечным кредитам на приобретение готового жилья, уточняет пресс-служба банка.
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