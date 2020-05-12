По данным Сбербанка спрос на электронную регистрацию сделок увеличился на 50% по ипотечным сделкам и на 600% раз — по сделкам с недвижимостью без ипотеки с начала введения режима самоизоляции в марте этого года. Напомним, с 6 мая Сбербанк уменьшил процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5%.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке для электронных сделок

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