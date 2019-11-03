Экономика

DP.RUDP.RUСбербанк снизил ставки по ипотеке для жилья в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, сообщает в четверг пресс-служба банка.
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В порядке жилой очереди

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ТАСС07 ноября в 08:23
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