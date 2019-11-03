Экономика
DP.RUСбербанк снизил ставки по ипотеке для жилья в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, сообщает в четверг пресс-служба банка.
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Российские банки заявили о снижении ставок по ипотеке
Будущее России. Национальные проекты08 ноября в 02:21
Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
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Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
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Американская фирма Air Co, представила водку, которую сделали из воды и воздуха, без традиционного использования зерен или дрожжей.
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На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Германия признала неспособность Европы защитить себя без помощи США
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европа не может быть сильной и суверенной без помощи Соединенных Штатов Америки.
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Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
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ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
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Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили всех белух и косаток
Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
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В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих
Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
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Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
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