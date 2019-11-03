Экономика

DP.RUDP.RUСбербанк снизил ставки по ипотеке для жилья в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, сообщает в четверг пресс-служба банка.
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В порядке жилой очереди

Российская газета09:18

Ипотека для россиян станет ещё дешевле

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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru07 ноября в 08:52

Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками

Интерфакс07 ноября в 12:03

Сбербанк объявил о снижении ипотечных ставок на новостройки

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РИА Новости07 ноября в 19:45

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАСС07 ноября в 08:23
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Главный тренер столичного ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство поведением главного арбитра Станислава Васильева.
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Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток

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Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
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Sportbox.RU 09:26
Политика

Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу

Украинский националист Игорь Мазур передан на поруки консулу Украины в польском Люблине.
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Происшествия

Стало известно о загадочной смерти первой жены преподавателя СПбГУ

Историк Евгений Понасенков заявил, что первая жена преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, погибла при невыясненных обстоятельствах.
Lenta.ru 09:58
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Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика

В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине

24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
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Шоу-бизнес

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Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

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Общаясь с корреспондентом "Газеты.Ru", Рудковская отказалась комментировать семейные проблемы.
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Экономика

Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
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Доску маршалу Жукову в Одессе облили краской

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Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
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Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

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Зюганов дал совет Горбачеву после его слов о перестройке

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Общество

Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова

В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат».
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Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
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Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США

По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
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Локомотив — Краснодар 1:1 (Перерыв)

РИА Новости 09:44
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Состоялся релиз Death Stranding

Матч ТВ 08 ноября в 01:09
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