Экономика
DP.RUСбербанк снизил ставки по ипотеке для жилья в новостройках
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, сообщает в четверг пресс-служба банка.
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Сбербанк снизил ипотечные ставки по программе субсидирования с застройщиками
Интерфакс07 ноября в 12:03
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