Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, сообщает в четверг пресс-служба банка.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке для жилья в новостройках

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