Экономика

DP.RUDP.RUСбербанк снизил ставки по ипотеке для жилья в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, сообщает в четверг пресс-служба банка.
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В порядке жилой очереди

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Ипотека для россиян станет ещё дешевле

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РИА Новости07 ноября в 19:45

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

ТАСС07 ноября в 08:23
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