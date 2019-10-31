Экономика

ИзвестияИзвестияСбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service03:04

Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новости02:31

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

URA.Ruвчера в 09:00

Греф: базовая ставка по ипотеке в Сбербанке достигла 9,3%

ТАССвчера в 08:49

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Известиявчера в 08:40

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 08:33

Ставку по ипотеке в Дагестане могут снизить до 5,3%

РГВК Дагестан30 октября в 05:54
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

REGNUM 02:27
Единоборства

Минеев назвал предателями тех, кто поддерживает Макгрегора

ProstoProSport вчера в 03:59
Происшествия

Южнокорейский вертолет упал в Японском море

Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов Токто в Японском море. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило агентство Yonhap News.
Известия вчера в 22:43
Технологии

Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+

Компания Apple в пятницу запустила стриминговую платформу Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.
ТАСС 04:37
Политика

Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

RT на русском 05:10
Музыка

Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН 30 октября в 09:53
Общество

Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России

Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании подписки о невыезде в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 04:47
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Гаджеты

Бывший руководитель Apple присоединился к стартапу с целью избавить смартфоны от шлейфов

3DNews 03:40
Хоккей

Хоккеист «Трактора» Кравцов рассказал об американском юморе

RT на русском 03:50
Общество

Что изменится в жизни смолян с 1 ноября

Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32
Происшествия

Голунов пришел в суд в бронежилете

Задержанный летом полицией за мнимое покушение на сбыт наркотиков журналист Иван Голунов пришел в суд на заседание по жалобе на действия следователей.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания вчера в 09:24
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
Общество

Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Общество

Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
78.ru 02:23
Общество

Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни

Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° 04:49
Общество

Заработало приложение для оформления европротокола

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Транспорт

Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнётся в 2020 году

Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнётся с 2020 года, дорога будет готова к 2027 году.
RT на русском 04:18
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 06:25
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Спорт

Экс-глава WADA не верит, что Россия избежит санкций

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выразил мнение, что международная организация вряд ли полностью оправдает Россию по делу о допинге.
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика

На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа

На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Газета.Ru 04:32
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском найден мертвым в СИЗО

Газета.Ru 05:10
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Происшествия

На Ямале подростка-инвалида заподозрили в педофилии и избили

По данным Znak.com, инцидент произошел на этой неделе. Двое подростков избили инвалида на улице, записав это на видео.
Московский Комсомолец 04:56
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