Экономика
REGNUMГреф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке
В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%. Также он отметил, что ставка по ипотеке для субсидированных застройщиков в Сбербанке составляет 7,3%, ставка для молодых семей — это 8,8%.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
На Протве в Жуковском районе охотник за бобрами подстрелил человека
С 1 октября официально открыт сезон охоты на бобров и это место на реке, как раз и является местом их обитания.
Pressa40 07:04
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Малахова на бой
Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок, чтобы остановить «оскорбляющую нормальных людей малахОвщину».
Рамблер 01:44
Политика
Украина ждет от России репараций за Донбасс
Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ruposters.ru 04:45
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском
Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.
Российская газета 09:06
Транспорт
Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал разрешение на строительство новой скоростной трассы Москва — Казань, передают «Ведомости».
Республика Татарстан 02:39
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика
Украина потребует от России долгосрочный контракт на транзит газа
Возбудившись от положительного ответа Дании на прокладку газопровода "Северный поток – 2" в своих водах на Балтике, украинские власти набрались наглости и заявили, что будут требовать от РФ подписать новый контракт на транзит российского газа европейским потребителям на долгий срок и на необходимый Киеву объем.
Утро.ru 09:22
Кино
Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети
Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Политика
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Политика
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство Украины об отводе судьи, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев вместе с известной фигуристкой Татьяной Навкой вышел на лед в Санкт-Петербурге, а также появился перед общественностью на пресс-конференции.
Ugpressa.ru 04:24
Общество
С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП
С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.
Интерфакс вчера в 20:22
Происшествия
В Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Горобзор.ру 07:04
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
Стандартная проверка Deutsche Bank не выявила признаков возможного отмывания средств, тем не менее контролеры признали Юсуфова «политически значимым лицом» и сочли необходимым передать сделку на рассмотрение работающего в американском подразделении Deutsche Bank комитета по репутационным рискам.
РБК 08:38
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 30 октября в 14:04
Гаджеты
XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию
Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
3DNews 04:10