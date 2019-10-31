Экономика

REGNUMREGNUMГреф рассказал Медведеву о снижении Сбербанком ставок по ипотеке

В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%. Также он отметил, что ставка по ипотеке для субсидированных застройщиков в Сбербанке составляет 7,3%, ставка для молодых семей — это 8,8%.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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