Экономика
Журналистская правдаСбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%
Герман Греф объявил о снижении ставки по ипотеке до 9,3% Сбербанком. Руководитель крупнейшей российской финансовой организации «Сбербанк» Герман Греф заявил, что кредитное учреждение снизило ставки по ипотеке до 9,3% после уменьшения ключевой ставки Центробанком России.
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Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика
В России появится инженерный центр для самолета CR929
Инженерный центр дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России с филиалом в Китае, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Российская газета 05:55
Общество
Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени
Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».
РБК 02:04
Транспорт
Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров
Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколес и сигвеев.
Ведомости 06:33
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
ТАСС 06:03
Футбол
Inter News: «Интер» намерен арендовать Видаля
«Интер» планирует трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланский клуб намерен арендовать чилийца с правом выкупа.
Бомбардир.ру 04:24
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
ТАСС 05:29
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
Гаджеты
XFX предлагает бесплатную замену Radeon RX 5700 XT THICC II на новую ревизию
Представитель XFX объявил, что в новых видеокартах RX 5700 XT THICC II тоже внесены эти конструктивные корректировки.
3DNews 04:10
Армия и оружие
Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов
ИА Новороссия вчера в 09:29
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Происшествия
В Забайкалье 7 солдат госпитализировали с нервным срывом
В госпиталь военной части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, с нервным срывом поступили семеро солдат из Югры.
БИЗНЕС Online 06:28
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Российская газета 05:30
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Общество
Заработало приложение для оформления европротокола
С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Технологии
В России начал работу видеосервис Apple
Rambler News Service 06:20
Общество
Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб
Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.
ТАСС вчера в 10:25
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Общество
Что изменится в жизни смолян с 1 ноября
Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32
Общество
Стала известна стоимость строительства ВСМ из Петербурга в Гамбург
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Гамбургом может обойтись примерно в 30—40 млрд долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.
78.ru 02:23
Гаджеты
Игровой смартфон-бестселлер приехал в Россию
iXBT.com 06:32
Единоборства
Тренер Канело: Ковалев сильнее Бетербиева
Allboxing.ru 30 октября в 12:47
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07