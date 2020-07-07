Экономика

МИР 24МИР 24Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации. «Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5%», – сообщили в банке. Напомним, что до этого кредитная организация уже снижала ставки по основным ипотечным программам.
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с чего всё началось
Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
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