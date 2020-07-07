с чего всё началось

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации. «Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5%», – сообщили в банке. Напомним, что до этого кредитная организация уже снижала ставки по основным ипотечным программам.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 78

Общество В России отмечается День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака. 2

Авто Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6 Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду. 15

Происшествия В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска. 71

Экономика ВТБ обновляет базовую линейку вкладов ВТБ полностью обновляет базовую линейку вкладов.

Армия и оружие Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.

Армия и оружие Министр обороны Эстонии заявил об угрозе ракет РФ для стран НАТО Таллин, 8 июля 2020, 05:45 — REGNUM Ракетная система, которая была принята на вооружение в РФ, представляет угрозу для государств НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк 7 июля в ходе видеоконференции с главкомом объединенными вооруженными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом. 1

Футбол Юрий Семин: Кикнадзе настраивал против меня игроков «Локомотива» Чувствовал еще на сборе в Катаре. Тогда Кикнадзе ходил по комнатам футболистов и настраивал их против тренера.

Происшествия В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19 За сутки в Иркутской области выявлено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 9225 человек, сообщается на сайте правительства региона. 6

Футбол Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.

Здоровье Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.

Политика Полиция Киева задержала двух россиян Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений. 85

Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 114