Экономика
МИР 24Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в релизе кредитной организации. «Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5%», – сообщили в банке. Напомним, что до этого кредитная организация уже снижала ставки по основным ипотечным программам.
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Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 18:13
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Общество
В России отмечается День семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС 17:08
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
На создание рабочих мест Вологодская область получит 52 млн рублей
СеверИнфо вчера в 09:13
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook
Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными.
Pravda.Ru 05:44
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Клип группировки «Ленинград» под названием «Фотосессия» за 5 дней с момента премьеры набрал свыше 1 миллиона просмотров.
Live24 13:01
Футбол
«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ
Лондонский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 17:15
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива".
Вести.Ru 04:34
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Официальный дебют нового Haval H6 намечен на август текущего года, премьера состоится в рамках международного автосалона в Чэнду.
Новые автомобили 12:37
Происшествия
В Республике Алтай скончались еще два пациента с коронавирусом
Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, у семи человек, прибывших на работу в Турочакский район, у трех жителей Майминского района и у 18-летней жительницы Горно-Алтайска.
RuNews24.ru 05 июля в 23:41
Экономика
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
ВТБ полностью обновляет базовую линейку вкладов.
Аргументы и Факты - Адыгея 04:07
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Армия и оружие
Конгресс США хочет запретить тратить средства на контроль над нефтью в Сирии и Ираке
Американские законодатели предлагают запретить Пентагону тратить выделенные федеральные средства на установление контроля над нефтяными месторождениями в Сирии и Ираке.
ТАСС 19:39
Армия и оружие
В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа
Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Avia.pro вчера в 20:01
Армия и оружие
Министр обороны Эстонии заявил об угрозе ракет РФ для стран НАТО
Таллин, 8 июля 2020, 05:45 — REGNUM Ракетная система, которая была принята на вооружение в РФ, представляет угрозу для государств НАТО, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк 7 июля в ходе видеоконференции с главкомом объединенными вооруженными силами альянса в Европе генералом Тодом Уолтерсом.
REGNUM 22:45
Футбол
Юрий Семин: Кикнадзе настраивал против меня игроков «Локомотива»
Чувствовал еще на сборе в Катаре. Тогда Кикнадзе ходил по комнатам футболистов и настраивал их против тренера.
Bookmaker-ratings.ru 17:28
Происшествия
В Приангарье выявили 240 новых случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области выявлено 240 новых случаев заболевания коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 9225 человек, сообщается на сайте правительства региона.
РИА Новости 00:42
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая
Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.
URA.Ru 22:21
Политика
Полиция Киева задержала двух россиян
Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
Газета.Ru 16:23
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Космос
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6
5 июля с космодрома «Цзюцюань» на околоземную орбиту вышел китайский экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
Live24 08:49
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02