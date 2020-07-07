Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.

Шоу-бизнес Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

Музыка Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.

Здоровье За сутки в Самарской области коронавирус выявлен у 102 человек По информации оперштаба Самарской области на вторник, 7 июля, за последние сутки еще у 102 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Шоу-бизнес Анна Седокова получила серьезную травму во время съемок клипа Анна Седокова опубликовала в своем Инстаграме видео со съемок клипа. Она работала над роликом на песню «Самолеты».

Шоу-бизнес Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.

Общество В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир» В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.

Шоу-бизнес Муж Глюкозы сообщил об отчислении дочери из школы за неординарность Сообщили об отчислении девочки всего лишь за неделю до начала учебного года, но уже через месяц дочь артистов оказалась в творческой школе Сергея Казарновского, где ей пришлось заново искать друзей и "точку опоры".

Шоу-бизнес Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.

Происшествия СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.

Общество В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес Солистка Little Big Софья Таюрская раскрыла секрет похудения на 15 кг Солистка популярной группы Little Big Софья Таюрская в свои 29 лет может похвастаться прекрасной внешностью в том числе и по части фигуры.

Общество Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.

Происшествия Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Общество Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.

Шоу-бизнес Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.

Происшествия Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.