Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

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