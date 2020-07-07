Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русском05:21

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАСС05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газета06:06

ВТБ аккредитовал ЖК «Дефанс»

БН.ру05:45

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Интерфакс05:28

Сбербанк увеличил сумму кредита по льготной ипотеке

РБКвчера в 05:28

Росбанк Дом улучшил условия ипотечного кредитования для зарплатных клиентов

Банки.ру05 июля в 13:32
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Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков

Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
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Песков: Москва ответит на санкции Лондона

Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам.
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12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
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Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
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Мария Кожевникова стала копией Светланы Лободы

Некоторые поклонники отметили, что в новом образе Мария похожа на Светлану Лободу.
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ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Кино

Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Общество

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Финансы

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Шоу-бизнес

Татьяна Навка устроила фотосессию на Кижах

Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка посетила Кижи.
Петрозаводск говорит вчера в 07:24
Спорт

Вышла первая часть большого дополнения Narrative к игре Rune 2

Вашингтон, 7 июля 2020, 09:52 — REGNUM Издательская компания Ragnarok Game объявила, что геймерам уже доступна первая часть большого дополнения Narrative Update к игре Rune 2. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.
REGNUM 02:52
Экономика

Deutsche Bank и Google станут партнерами в сфере облачных технологий

Deutsche Bank сообщил во вторник, 7 июля, что достиг соглашения с Google о сотрудничестве в сфере облачных технологий.
Коммерсантъ 06:02
Общество

США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении

Служба иммиграционного контроля США (ICE) оповестила всех иностранных студентов о том, что при принятии решения о дистанционном обучении, они должны будут покинуть Америку.
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Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
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Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое

Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
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В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews вчера в 01:45
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Известия вчера в 20:14
Футбол

В Подмосковье 16-летнего футболиста ударила молния

ТВК вчера в 23:25
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
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