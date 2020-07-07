Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
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Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме (Свердловская область) оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Политика
Песков: Москва ответит на санкции Лондона
Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам.
REGNUM 06:02
Киберспорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова стала копией Светланы Лободы
Некоторые поклонники отметили, что в новом образе Мария похожа на Светлану Лободу.
OvideO.ru вчера в 16:03
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости вчера в 16:05
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
Напомним, что фильм «Константин» выходил в 2005-м году, и главную роль в нём исполнил Киану Ривз.
ГЛАС.RU 04:34
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Происшествия
В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Финансы
Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Татьяна Навка устроила фотосессию на Кижах
Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка посетила Кижи.
Петрозаводск говорит вчера в 07:24
Спорт
Вышла первая часть большого дополнения Narrative к игре Rune 2
Вашингтон, 7 июля 2020, 09:52 — REGNUM Издательская компания Ragnarok Game объявила, что геймерам уже доступна первая часть большого дополнения Narrative Update к игре Rune 2. Об этом 7 июля сообщил журнал PC Gamer.
REGNUM 02:52
Экономика
Deutsche Bank и Google станут партнерами в сфере облачных технологий
Deutsche Bank сообщил во вторник, 7 июля, что достиг соглашения с Google о сотрудничестве в сфере облачных технологий.
Коммерсантъ 06:02
Общество
США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении
Служба иммиграционного контроля США (ICE) оповестила всех иностранных студентов о том, что при принятии решения о дистанционном обучении, они должны будут покинуть Америку.
ToDay News Ufa 02:11
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое
Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
Rambler News Service 05:37
Киберспорт
В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
3DNews вчера в 01:45
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Футбол
В Подмосковье 16-летнего футболиста ударила молния
ТВК вчера в 23:25
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28