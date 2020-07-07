с чего всё началось

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

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