Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
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Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 09:07
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Общество
В Воронежской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции на территории Воронежской области продлили до понедельника, 10 июля, включительно.
Обозреватель Врн 07:52
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Вандалы разгромили памятник погибшему игроку ярославского «Локомотива»
В Ярославле неизвестные разгромили памятник погибшему игроку ярославского "Локомотива" Ивану Ткаченко.
Газета.Ru вчера в 13:29
Киберспорт
В Сеть утекли скриншоты с героями Watch Dogs: Legion и их умениями
Пользователь Reddit joelioio опубликовал скриншоты с героями грядущей Watch Dogs: Legion и их умениями, которые утекли в Сеть благодаря китайским журналистам, получившим доступ к игре на 8 часов.
Чемпионат 09:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл ждет второго ребенка
Британские таблоиды заявили, что 38-летняя герцогиня Сассекская собирается стать мамой во второй раз.
Дни.ру 06:56
Здоровье
Антитела к коронавирусу начали исчезать у жителей Испании
Министерство здравоохранения Испании опубликовало исследование, в котором говорится, что антитела к COVID-19 были выявлены только у 5,2% жителей страны.
Live24 08:55
Футбол
«Спартак» объявит имя нового генерального директора до 15 июля
Сообщается, что "Спартак" планирует объявить имя нового генерального директора не позднее 15 июля.
Soccer.ru 09:05
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн, сообщает TyC Sports.
Чемпионат 05:48
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Политика
Конституционный суд Украины начал рассматривать «языковой» закон
Киев, 7 июля 2020, 11:10 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) сегодня, 7 июля, начал рассматривать дело о конституционности т.н. «языкового» закона, который был принят Верховной радой предыдущего созыва при президентстве Петра Порошенко.
REGNUM 04:10
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
7% свердловчан имеют антитела к коронавирусу
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, сколько жителей имеют антитела к коронавирусу.
Вечерние Ведомости 09:09
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост расходов россиян за неделю
По данным Сбербанка, 29 и 30 июня падение расходов россиян относительно аналогичного периода прошлого года составляло 7,9%. Однако после поступления гражданам социальных выплат в качестве меры поддержки на фоне пандемии коронавируса был зафиксирован рост трат на 20% год к году.
Rambler News Service 08:04
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала полуобнаженную фотографию с костылем
Певица опубликовала фотографию, сделанную в ванной комнате. На изображении Мадонна позирует топлес, лишь немного прикрывая грудь руками.
ФАН 09:09