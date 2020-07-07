с чего всё началось

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

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Политика Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС. 166

Общество ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного. 10

Происшествия У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции. 67

Гаджеты Goldman Sachs советует продавать акции Intel В свежем комментарии Goldman Sachs отмечено, что Intel продолжает терять рынок клиентских и серверных процессоров.

Общество У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски 7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия. 85

Политика Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведанных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 905

Политика МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.

Наука ДНК, которое влияет на коронавирус, человек получил от неандертальцев Специалисты поработали над новым исследованием, в результате которого им удалось найти подтверждение тому, что человек унаследовал ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания коронавирусной инфекцией, от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад. 16

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 172

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Общество На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения. 24