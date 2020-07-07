Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Читать в источнике
Оценить170
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
RT на русском 09:08
Общество
ГД рассмотрит проект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан
Государственная дума на очередном заседании во вторник, 7 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности чиновников за оскорбления граждан, который включает штрафы и дисквалификацию.
Известия вчера в 18:09
Футбол
Газизов не подтвердил возможность назначения в «Спартак»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о том, что ему могут предложить пост в управленческой структуре московского «Спартака».
RT на русском 09:14
Общество
В ООН назвали два сценария для мира после пандемии коронавируса
Генсек ООН Антониу Гутерреш рассказал в шведском издании Aftonbladet о двух сценариях, которые ждут мир после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:12
Происшествия
ФСБ просит суд арестовать советника главы «Роскосмоса» Сафронова
ФСБ ходатайствует об аресте советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заподозренного в госизмене.
BFM.ru 08:43
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Автоспорт
Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии, в котором Пьер Гасли заработал очки, финишировав на седьмом месте, а Даниил Квят сошёл с дистанции после прокола, который стал следствием контакта с болидом «Рено» Эстебана Окона.
Чемпионат 03:47
Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Происшествия
У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски
Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции.
Коммерсантъ 09:06
Гаджеты
Goldman Sachs советует продавать акции Intel
В свежем комментарии Goldman Sachs отмечено, что Intel продолжает терять рынок клиентских и серверных процессоров.
iXBT.com 03:34
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Политика
Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов
Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведанных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.
Газета.Ru 09:30
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Политика
МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН
Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.
Газета.Ru 08:42
Наука
ДНК, которое влияет на коронавирус, человек получил от неандертальцев
Специалисты поработали над новым исследованием, в результате которого им удалось найти подтверждение тому, что человек унаследовал ДНК, который значительно увеличивает риск заболевания коронавирусной инфекцией, от неандертальцев шестьдесят тысяч лет назад.
ToDay News Ufa 08:57
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 05 июля в 17:16
Футбол
🤯 Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й!
Sports.ru вчера в 19:35
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Политика
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Общество
На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело
На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
Lenta.ru 07:43
Авто
Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков
Car.ru вчера в 10:10
Финансы
Официальный курс евро достиг 81,47 рубля
Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.
Газета.Ru 07:06