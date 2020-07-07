Экономика
ИнтерфаксСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Общество
Власти Москвы изучат систему отслеживания контактов больных COVID-19
Власти Москвы изучат разработку Минкомсвязи по отслеживанию контактов больных COVID-19, после чего будет принято решение об ее использовании в городских сервисах, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
Известия вчера в 11:40
Игры
Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова
Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
Общество
Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой
Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой.
News.ru 07:38
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Общество
В Архангельске продлили обязательный масочный режим
В Архангельске и Новодвинске обязательный масочный режим в объектах торговли сохраняется, в остальных районах — режим носит рекомендательный характер.
REGNUM 07:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
Здоровье
В российской больнице коронавирусом заразились больше сотни врачей
В Свердловской областной клинической больнице №1 в Екатеринбурге больше сотни врачей заразились коронавирусом.
Lenta.ru 07:07
Технологии
На Reddit появилась информация о стоимости PlayStation 5
Один из пользователей форума Reddit сообщил информацию о вероятной стоимостью новой игровой консоли от компании Sony.
Деловое.ТВ 07:36
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 05 июля в 03:24
Общество
Лукашенко заявил, что в Минске справились с пандемией коронавируса
Минск, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Минск справился с пандемией новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:02
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и назвал их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа квартиры в Астрахани
Как рассказала балерина, 12 лет назад муж занял у нее 3 миллиона долларов, однако возвращать долг все эти годы он не торопился.
iReactor 07:24
Общество
В Кремле назвали некорректными данные о падении доходов жителей России
Москва, 7 июля 2020, 14:20 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с осторожностью относятся к результатам опроса компании «Россгострах Жизнь» и центра соцпроектирования «Платформа», согласно которому почти половина жителей страны живет на 15 тыс. рублей в месяц.
REGNUM 07:20
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Общество
Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста
Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
РИА Новости 07:37