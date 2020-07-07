с чего всё началось

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

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Общество На Среднем Урале сократилось число бессимптомных больных коронавирусом Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в ближайшие три дня он будет увеличен за счет того, что больные с легкой формой заболевания будут направляться для долечивания в места временного пребывания инфицированных. 3

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Футбол Юран назвал причину рекордно быстрого чемпионства «Зенита» ЦСКА в двух последних турах ожил, но на чемпионство они не претендовали, и называть их конкурентами «Зенита» не приходится в любом случае.

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