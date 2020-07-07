с чего всё началось

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 3,1K

Авто Ford анонсировал все три версии нового Bronco Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки. 3

Авто Почему в жару нужно включать печку в машине При одной мысли о включенной печке в жару в машине, стоящей в городской пробке, бросает в пот.

Политика Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. 125

Общество Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек воздержался от комментариев по делу экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам республики. 250

Экономика Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom. 977

Происшествия Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи На юге Красноярского края погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи на смотровой площадке, сообщает региональное агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 10

Экономика В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group. 10

Общество Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.

Футбол Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна Гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался по поводу сымитированного полового акта Дзюбой и Азмуном в раздевалке. 1