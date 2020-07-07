Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
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с чего всё началось
Сбербанк объявил
 о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБКвчера в 06:54

Подробнее о событии

Банки России планируют снова понизить ипотечные ставки

News.ruвчера в 23:15

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Интерфаксвчера в 05:11

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п

ТАССвчера в 05:08

Сбербанк снизил ставки по ипотечным программам

Российская газетавчера в 06:06

Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

РБКвчера в 06:54

Сбербанк снизил ставки по ипотеке

RT на русскомвчера в 05:21
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Общество

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

О втором случае излечения от ВИЧ сообщалось в марте 2019 года, это был пациент из Великобритании.
Взгляд.ру 01:33
5
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Авто

Ford анонсировал все три версии нового Bronco

Ford продолжает интриговать публику тизерами возрожденного Bronco, показав в этот раз все три версии новинки.
Letnews.ru 06 июля в 10:31
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

REGNUM вчера в 13:37
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2K
Авто

Почему в жару нужно включать печку в машине

При одной мысли о включенной печке в жару в машине, стоящей в городской пробке, бросает в пот.
Российская газета 02:00
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Армия и оружие

В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью

У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
Evo-rus.com 01:46
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Здоровье

В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом

За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com 06 июля в 04:15
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
3,8K
Общество

Глава МВД Чехии отказался комментировать дело Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек воздержался от комментариев по делу экс-журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам республики.
Известия 02:27
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Общество

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент

В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
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Общество

Пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Ростелекома»

По данным специализированного сервиса Downdetector, большинство сообщений связано с невозможностью подключиться к интернету.
Эхо Москвы вчера в 19:07
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Политика

СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
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Наука

Скорость изменения магнитного поля Земли ускорилась в 10 раз

Live24 вчера в 01:01
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Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

На юге Красноярского края погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи на смотровой площадке, сообщает региональное агентство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости вчера в 23:52
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Экономика

В российских аптеках вырос спрос на спиртосодержащие настойки

В аптечных сетях России вырос спрос на спиртосодержащие настойки (настойки боярышника, пустырника и т. п.). Продажи спиртосодержащих настоек в аптеках с января по конец июня выросли на 8% до 57,4 млн упаковок, а в деньгах – на 38% до 1,6 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленное для него исследование DSM Group.
Ведомости вчера в 23:54
10
Футбол

Динамо – Ворскла: прогноз Галины Гальверсен на 8 июля 2020

Два последних матча команда проиграла.
BetOn 06 июля в 11:29
Космос

NASA обнаружила более 80 недоработок в космическом корабле Starliner

В NASA обнаружили более 80 проблем, требующих доработки, в новом космическом корабле Starliner от компании Boeing.
РЕН ТВ вчера в 18:12
1
Происшествия

Верзилов не признал себя виновным по делу о двойном гражданстве

Известия вчера в 15:54
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Общество

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре в среду

В Москве в среду ожидаются дождь, гроза, град, а скорость ветра при порывах может достигать 15-30 метров в секунду.
Интерфакс 01:30
Происшествия

На Алтае утонули трое находящихся под опекой детей

РИА Новости 00:48
10
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
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Футбол

Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна

Гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался по поводу сымитированного полового акта Дзюбой и Азмуном в раздевалке.
CT news 02:10
1
Общество

Беглов поздравил петербуржцев с Днём семьи, любви и верности

78.ru 00:22
Общество

Эксперты увидели рост числа вакансий для преподавателей и госслужащих

Больше всего новых вакансий появилось в отраслях образования и госслужбы — количество предложений выросло на 24,9%.
РБК вчера в 23:00
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