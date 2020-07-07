с чего всё началось

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

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Экономика Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля. 185

Экономика Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8% На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб. 8

Космос «Ангару» признали лучшей в мире ракетой, уступающей лишь Falcon 9 По другим параметрам, продолжил эксперт, «Ангара» лучше Falcon 9. Двигатель первой ступени на российской ракете является уникальным, никто в мире не сможет создать такого ещё лет десять. 12

Политика На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 953

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Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 868

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. 488

Общество Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС. 127