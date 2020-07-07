Экономика
Политическая ЭкспертизаСбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
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с чего всё началось
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.РБКвчера в 06:54
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия вчера в 05:08
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
REGNUM вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Политика
СБУ заявила о задержании «куратора руководства ДНР»
Служба безопасности Украины задержала в Киеве «внештатного представителя спецслужб России», говорится в заявлении СБУ от 7 июля.
Известия 00:01
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Экономика
Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8%
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года - с 270 до 291 руб.
ТАСС 01:32
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе: «Бережной все советовали уйти от Шляхова. Видимо, трагический случай с травмой должен был быть, чтобы она проснулась»
Sports.ru 02:24
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Космос
«Ангару» признали лучшей в мире ракетой, уступающей лишь Falcon 9
По другим параметрам, продолжил эксперт, «Ангара» лучше Falcon 9. Двигатель первой ступени на российской ракете является уникальным, никто в мире не сможет создать такого ещё лет десять.
HotGeo 02:13
Армия и оружие
В Англии раскритиковали газету Daily Express за антироссийскую статью
У британцев возникли неоднозначные мнения по поводу опубликованного в британской газете материала.
Evo-rus.com 01:46
Политика
На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса
Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Происшествия
За сутки в Челябинской области умерло четверо больных коронавирусом
Всего с начала пандемии умерло 173 человека, у 88 из которых смерть наступила от основного заболевания, а коронавирус был сопутствующим.
Pchela.News 02:24
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Кино
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
Роль 44-летней Шарлиз Терон в приквеле "Безумный Макс: Дорога ярости" отдали молодой актрисе.
Piter.tv вчера в 08:48
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06 июля в 08:25
Происшествия
Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи
В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
Авто
Обновленный кросс Volkswagen Tiguan стал доступен для предзаказа
Picsnews.net вчера в 01:40
Здоровье
Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний.
RT на русском 02:09
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РБК вчера в 20:09
Политика
Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество
Во время беспорядков в Белграде пострадали более 40 полицейских
Люди вышли на улицу после того, как президент Сербии Александр Вучич объявил о введении комендантского часа в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.
BFM.ru 02:42
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия вчера в 19:48
Происшествия
На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров
На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
Lenta.ru 02:09
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатиры Виктора Коклюшкина.
CT news 06 июля в 15:46
Общество
На Кубани 8 июля отмечают День семьи, любви и верности
По легенде, у князя и дочери простого бортника была взаимная любовь.
Кубань 24 01:51
Общество
Ущерб от разлива топлива в Норильске оценен в 148 миллиардов рублей
Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный разливом топлива в Норильске, почти в 148 миллиардов рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 06 июля в 11:48
Политика
Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля
Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43