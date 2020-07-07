с чего всё началось

Пресс-служба Сбербанка сообщила о решении снизить на 0,5 процентных пункта ставку по ипотечным кредитам.

Политика На Украине заявили о мощной информационной агрессии России Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о мощной информационной агрессии России, передает «ЛIГА.Новости».

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Общество Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.

Здоровье В ВОЗ объяснили рост числа заболеваний COVID-19 в России Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. 7

Происшествия С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня. 114

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 26

Общество Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев. 111

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,1K

Политика Александр Лукашенко рассказал о беспрецедентном давлении на Беларусь Беларусь еще никогда не испытывала на себе такого давления как сейчас за все время своей независимости. 92

Происшествия В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья. 586

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом. 20

Общество В работе Мегафона и Yota произошел сбой В работе сети операторов Мегафон и Yota (работает на сети "Мегафона") произошел масштабный сбой, следует из данных сервиса Downdetector. 16

Происшествия Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап. 26

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 143

Космос Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику Космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок.